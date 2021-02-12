В Україні подешевшали свинина та курятина — Держстат

Із січня 2020 року по січень 2021 року в Україні свинина подешевшала на 2,4%, куряче філе – на 6,4%, курятина у тушках – на 1,4%; інші товари тваринного походження подорожчали.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

У січні 2021 року сало в середньому по Україні продавалося по 81,72 грн за кг (на 6,1% дорожче, ніж у січні 2020 року); яловичина – по 149,51 грн за кг (на 10,9% дорожче); ковбаса варена першого ґатунку – по 104,73 грн за кг (на 7,1% дорожче); морожена риба – по 81,96 грн за кг (на 5,1% дорожче) ; яйця – по 32,31 грн за десяток (на 56,4% дорожче).

При цьому, із січня 2020 року по січень 2021 року подешевшали: свинина – на 2,4%, до 115,16 грн за кг; куряче філе – на 6,4%, до 93,99 грн за кг; курятина у тушках – на 1,4%, до 57,40 грн за кг.

Молоко пастеризоване жирністю до 2,6% за вказаний період зросло у ціні на 2,0% (до 25,41 грн за кг); сири м’які жирні – на 6,6% (до 113,92 грн за кг); сметана жирністю до 15% – на 4,9% (до 64,15 грн за кг); вершкове масло – на 4,1% (до 44,44 грн за 200 г).

Як повідомляв Укрінформ, споживчі ціни у січні 2021 року проти грудня 2020 року збільшилися на 1,3%; проти січня 2020 року вони зросли на 6,1%.