Серед овочів «борщового набору» за рік подорожчала лише морква — Держстат

Із січня 2020 року по січень 2021 року серед овочів "борщового набору" подорожчала лише морква: на 3,1%, до 6,34 грн за кг.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

Майже всі овочі "борщового набору" із січня 2020 року по січень 2021 року подешевшали: картопля – на 15,2% (до 11,14 грн за кг), ріпчаста цибуля — на 38,5% (до 5,55 грн за кг); буряк — на 1,4% (до 6,40 грн за кг); капуста — на 14,9% (до 4,97 грн за кг). Морква за вказаний період подорожчала на 3,1% (до 6,34 грн за кг).

Яблука із січня 2020 року подорожчали на 14,8% і у січні 2021 року в середньому по Україні коштували 19,08 грн за кг.

Як повідомляв Укрінформ, споживчі ціни у січні 2021 року проти грудня 2020 року збільшилися на 1,3%; проти січня 2020 року вони зросли на 6,1%.