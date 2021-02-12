З усіх видів пального подорожчав лише скраплений газ – статистика

Із січня 2020 року по січень 2021 року подешевшали всі види моторного пального, крім скрапленого газу, який виріс в ціні на 0,3%, до 12,67 грн за 1 л.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

У січні 2021 року ціна бензину А-92 у середньому по Україні становила 24,52 грн за 1 л (на 4,9% менше, ніж у січні 2020 року); бензину А-95 – 25,66 грн за 1 л (на 4,6% менше); дизельного пального – 24,84 грн за 1 л (на 5,6% менше). Скраплений газ із січня 2020 року по січень 2021 року подорожчав на 0,3%, до 12,67 грн за 1 л.

Як повідомляв Укрінформ, споживчі ціни у січні 2021 року проти грудня 2020 року збільшилися на 1,3%; проти січня 2020 року вони зросли на 6,1%.