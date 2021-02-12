PaySpace Magazine Awards 2020: назвали найкращий сервіс онлайн-ідентифікації в Україні

Інтегровану систему електронної ідентифікації (ICEI) визнали найкращим сервісом онлайн-ідентифікації в Україні за результатами конкурсу PaySpace Magazine Awards 2020.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Зазначається, що платформа ICEI надає зручну та безпечну електронну ідентифікацію за допомогою електронних підписів, MobileID та BankID НБУ. Завдяки цій системі отримувати електронні послуги простіше і швидше, використовуючи кваліфікований електронний підпис.

За даними пресслужби, з системою співпрацюють 58 схем електронної ідентифікації, 3 надавачі послуг Mobile ID, 23 надавачі електронних довірчих послуг, 203 системи для автентифікації, 27 банків-ідентифікаторів системи BankID НБУ, 110 систем для створення та перевірки кваліфікованого електронного підпису.

Наголошується, що платформа має атестат відповідності комплексної системи захисту інформації, тому персональні дані користувачів надійно захищені. Завдяки цьому ICEI допомагає українцям безпечно отримувати публічні послуги онлайн, користуватися електронним документообігом та спрощує ведення бізнесу

Щорічна премія PaySpace Magazine Awards визначає лідерів ринку FinTech і e-commerce в Україні. Цьогоріч за звання найкращих змагалися більш як 300 компаній. У премії було 23 номінації: «Найкращий FinTech-стартап», «Експерт року у сфері FinTech», «Найкращий сервіс онлайн-платежів», «Найкращий електронний гаманець», «Найкращий сервіс грошових переказів із картки на картку» та інші. Переможців обирали споживачі (45%), таємне експертне журі, імена учасників якого повідомляють після голосування (45%), та редакція PaySpace Magazine (10%).