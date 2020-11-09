Підключені до Системи BankID банки охоплюють 87% ринку платіжних карток

Підключені сьогодні до Системи BankID Національного банку банки разом складають частку у розмірі 87% ринку платіжних карток.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ за підсумками онлайн-зустрічі з банками щодо майбутнього розвитку Системи BankID НБУ.

«Наше завдання – зробити Систему BankID НБУ доступною для кожного клієнта банку в Україні. Адже система економить час та полегшує життя українців, спрощує їхній доступ до державних, комерційних і фінансових послуг. Ми вдячні усім банкам, які допомагають розвивати і масштабувати нашу систему, робити її кращою та доступнішою для громадян» – зауважив заступник голови Національного банку Олексій Шабан.

Після приєднання ще низки банків, які зараз знаходяться на стадії тестування, використання можливостей системи стане доступним практично кожному українцю, який має банківський рахунок.

Важливим індикатором є те, що Система BankID НБУ затребувана серед комерційних надавачів послуг.

«Можливість здійснення віддаленої ідентифікації без фізичної присутності значно спрощує процедури отримання послуг для клієнтів і набуває дедалі більшої популярності серед населення, особливо у період пандемії та за необхідності мінімізації фізичних контактів. А впроваджена з липня комерційна модель Системи BankID НБУ надала можливість банкам вже отримувати за це додатковий дохід» – зауважила Ольга Василєва. Завдяки участі в системі за новою моделлю за липень–вересень 2020 року банки отримали 2 млн грн доходу.

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Як повідомляв Укрінформ, Національний банк розпочав реалізацію проєкту BankID НБУ у 2015 році. У липні 2020 року розпочався новий етап розвитку BankIDНБУ – національної системи електронної дистанційної ідентифікації. Запрацювала комерційна модель цієї системи.

Система BankID НБУ сьогодні налічує 49 абонентів. Це 22 банки та 27 інших установ – порталів послуг (зокрема 16 комерційних установ). Лише за останні два місяці у ролі абонента – ідентифікатора до системи приєдналося 2 нових банки – Правекс-Банк та Банк «Глобус». За дев’ять місяців 2020 року у системі відбулося майже 4,2 млн успішних ідентифікацій, найбільше успішних ідентифікацій пройшло у вересні – понад 830 тисяч.