Стала відома січнева ціна газу для виробників тепла від Нафтогазу

У січні 2021 року оптова ціна на природний газ для виробників тепла, яким НАК "Нафтогаз України" постачає газ в рамках ПСО, становитиме 7,33 грн за кубометр (без врахування ПДВ та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами).

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті компанії.

Зауважується, що рішення прийняте із дотриманням постанови КМУ № 867 "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу", що встановила формулу визначення максимально допустимого рівня цін на газ для виробників тепла.

Водночас в повідомленні наголошується, що тарифи більшості підприємств теплопостачання на послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води не покривають економічно обґрунтовані витрати підприємств і не враховують неодноразового підвищення у 2020 році тарифів на послугу з розподілу природного газу.

"Тарифи більшості підприємств теплопостачання переглядалися уповноваженими органами до 1 травня 2019 року і наразі є збитковими. Такі тарифи не покривають економічно обґрунтовані витрати підприємств і не враховують неодноразового підвищення у 2020 році тарифів на послугу з розподілу природного газу, зміну відповідно до законодавства розміру мінімальної заробітної плати та зміну інших складових тарифів", - підкреслили в "Нафтогазі".

Як зазначають в компанії, для вирішення цієї проблеми "Нафтогаз" надасть виробникам тепла відстрочку платежу на різницю між ринковою та граничною ціною газу, фактично закладеною в тариф. Така відстрочка, зокрема, передбачена Меморандумом про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води, який був підписаний 9 лютого Кабінетом Міністрів, НКРЕКП, "Нафтогазом" та мерами міст.

Щодо джерел компенсації різниці між цінами природного газу, вони будуть визначені до 1 травня 2021 року - спільно Кабінетом Міністрів, Нафтогазом та Асоціацією міст України.

Після цього, до 1 жовтня 2021 року державні органи України забезпечать прийняття необхідних нормативно-правових актів для реалізації цього рішення про компенсацію різниці.

При цьому, в "Нафтогазі наголосили, що джерелом фінансування не можуть бути місцеві бюджети.

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Як повідомляв Укрінформ, НАК "Нафтогаз України" у січні тимчасово відклав публікацію січневої ціни на природний газ для виробників теплової енергії у рамках спеціальних обов’язків (ПСО) до завершення поточних перемовин між державними органами, Асоціацією міст України, представниками виробників тепла та компанією.

Як повідомлялося, згідно з Меморандумом, який був підписаний з ініціативи Президента України Володимира Зеленського, до 1 вересня 2021 року НАК "Нафтогаз України" розробить та запровадить довгострокові цінові пропозиції для забезпечення сталого рівня цін на природний газ для підприємств теплопостачання.

До кінця опалювального сезону 2020-2021 років, згідно з Меморандумом, українці безперебійно отримуватимуть опалення, а вартість послуги постачання теплової енергії та гарячої води у багатоквартирні будинки протягом нинішнього опалювального сезону не зміниться.

Меморандум також передбачає, що теплопостачальні підприємства гарантовано отримуватимуть газ для виробництва тепла та постачання його у домівки громадян упродовж усього опалювального періоду 2020-2021 років. Для цих підприємств передбачені відстрочка оплати за природний газ та компенсація різниці між ринковою ціною природного газу та ціною, врахованою в тарифах за тепло.