Шмигаль: Економічна місія Бельгії в Україну стала б чудовим імпульсом

Бельгія є важливим міжнародним торговельним та інвестиційним партнером України.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у Твіттері за результатами зустрічі віцепрем'єр-міністром - міністром закордонних справ Бельгії Софі Вільмес, повідомляє Укрінформ.

«Мали чудовий діалог із Софі Вільмес щодо актуальних питань. Бельгія є важливим міжнародним торговельним та інвестиційним партнером України. Певен, економічна місія BFTA в Україну у 2022-2025 роках стала б чудовим імпульсом для зміцнення наших відносин», - зазначив Шмигаль.

Зазначається, що у середу Прем'єр за допомогою відеозв'язку поспілкувався з керівниками українських громадських організацій у Бельгії та Люксембурзі.

«Дякую за вашу вагому роботу задля збереження українських традицій та підтримку України в ЄС», - підкреслив він.

Глава уряду також провів онлайн-зустріч з представниками європейських компаній.

«Наш діалог продемонстрував сильний інтерес до українських ринків. Україна пройде шлях критичних економічних реформ та сприятиме економічному партнерству з ЄС», - переконаний Шмигаль.

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Як повідомляв Укрінформ, урядова делегація на чолі з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем у вівторок, 9 лютого, розпочала робочий візит до Брюсселя.

Уже відбулися зустрічі представників КМУ із керівництвом Європейського Союзу та НАТО. Прем'єр-міністр Шмигаль обговорив з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем та з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом низку важливих питань.

Урядовці 11 лютого візьмуть участь у сьомому засіданні Ради асоціації Україна-ЄС в Брюсселі.