НБУ поновлює стрес-тестування банків

Національний банк після обумовленої коронакризою перерви минулого року відновлює стрес-тестування банків та розпочинає щорічну оцінку стійкості.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Оцінка стійкості здійснюватиметься станом на 1 січня 2021 року. Вона передбачає оцінку якості активів (asset quality review - AQR) для всіх банків та додатково стрес-тестування для окремо визначеного переліку банків. Фокусом цьогорічної оцінки стійкості буде стан активів банків після проходження ними гострої фази коронакризи. Особлива увага буде прикута до реструктуризованих кредитів та якості оцінки вартості нерухомого майна.

Оцінку якості активів у 2020 році проходитимуть 72 із 73 установ, які мають банківські ліцензії (банк "Розрахунковий центр", який здійснює лише розрахункові операції, не проходитиме оцінку стійкості). Стрес-тестування, додатково до оцінки якості активів, цього року проходитимуть 30 банків, на які припадає понад 90% активів банківської системи. Фінансові установи відібрано за трьома критеріями: розмір активів, зважених на ризик; обсяг депозитів, залучених від домогосподарств; обсяг чистих кредитів, наданих домогосподарствам (з вагами 40%, 50% та 10% відповідно).

Цьогоріч стрес-тестування проходитиме в ПриватБанку, Ощадбанку, Укрексімбанку, Укргазбанку, Альфа-банку, Райффайзен банку Аваль, Сбербанку, Укрсиббанку, ОТП банку, Креді Агріколь банку, Прокредит банку, Кредобанку, Ідея банку, Правекс БанкБанку, Форвард, ПУМБ Банку, Південниому, Таскомбанку, Універсал Банку, Банку Кредит Дніпро, Банку Восток, Мегабанку, А-банку, МТБ Банку, Індустріалбанку, Банку інвестицій та заощадження, Банку Альянс, Банку Львів, Банку Глобус та Акордбанку.

За результатами оцінки стійкості для банків буде визначено необхідний рівень нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) та нормативу достатності основного капіталу (Н3). Ці підходи встановлено рішенням правління Національного банку України №39-рш "Про затвердження Технічного завдання для здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України у 2021 році", яке набуло чинності 8 лютого 2021 року.

Як повідомлялося, з 2018 року Національний банк проведить оцінку стійкості банків, яка передбачає, в тому числі, проведення стрес-тестування для окремо визначеного Національним банком переліку банків. Під час стрес-тестування визначаються оціночні показники фінансової звітності банку (балансу та звіту про прибутки і збитки) та необхідний рівень капіталу на три роки після звітної дати за базовим та несприятливим макроекономічними сценаріями.