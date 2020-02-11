У НБУ назвали банки, на які цьогоріч очікує стрес-тестування

У 2020 році стрес-тестування проходитимуть 16 банків, на які припадає 44% активів банківської системи.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

"Національний банк України визначив перелік банків, які проходитимуть стрес-тестування, що є складовою щорічної оцінки стійкості, а також затвердив технічне завдання для її проведення у 2020 році... Оцінку якості активів у 2020 році проходитимуть 74 із 75 установ, які мають банківські ліцензії (банк "Розрахунковий центр", який здійснює лише розрахункові операції, не проходитиме оцінку стійкості). Стрес-тестування, додатково до оцінки якості активів, у 2020 році проходитимуть 16 банків, на які припадає 44% активів банківської системи", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку зазначили, що оцінка стійкості здійснюватиметься станом на 1 січня 2020 року. Вона передбачає оцінку якості активів (asset quality review - AQR) для всіх банків та додатково стрес-тестування для окремо визначеного переліку великих банків.

У 2020 році стрес-тестування проходитимуть такі банки: Ощадбанк, Альфа-банк, Укрексімбанк, ПУМБ, Універсал Банк, Банк Південний, Таскомбанк, Мегабанк, А-Банк, Сбербанк, Банк Кредит Дніпро, Банк Восток, МТБ Банк, Банк інвестицій та заощаджень, Правекс Банк, Банк Форвард.

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Як відомо, з 2018 року Національний банк розпочав проведення оцінки стійкості банків, яка передбачає, в тому числі, проведення стрес-тестування для окремо визначеного Національним банком переліку банків. В процесі стрес-тестування визначаються оціночні показники фінансової звітності банку (балансу та звіту про прибутки і збитки) та необхідний рівень капіталу на три роки після звітної дати за базовим та несприятливим макроекономічними сценаріями.