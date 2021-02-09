У Світовому банку оцінили економічні втрати України від закриття шкіл

В Україні втрати навчання через закриття шкіл внаслідок пандемії можуть скоротити подальші доходи до 0,5% ВВП на рік.

Як передає Укрінформ, про це на Всеукраїнському форумі “Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді” сказав керівник практики з питань освіти у Європі та Центральній Азії Світового банку Гаррі Патрінос.

“Подивімося на Україну: ми бачимо, що якщо школи були закриті 4 місяці в середньому в країні, то навчання було втрачено на 8%. Це величезні втрати. І більше того, відсоток учнів та студентів, які будуть показувати погані результати навчання буде зростати на 10% . Це нас дуже хвилює. Ми оцінюємо, що ці студенти та учні, особливо з більш незахищених верств населення більше піддані таким впливам. ... В Україні ми знаємо, що втрати навчання можуть скоротити подальші доходи аж до 0,5% ВВП на рік. І це призводить до втрат в економіці, звичайно. На світовому рівні ці цифри величезні — щорічне скорочення ВВП національного доходу на 0,8% на рік для країн”, - сказав Патрінос.

За його словами, пандемія призвела до закриття шкіл в 45 країнах Європи, і Центральної Азії, це торкнулося понад 100 млн учнів та студентів.

За словами Патріноса, втрати навчання відчули навіть країни з високим рівнем доходу, такі як Велика Британія, Бельгія, Швейцарія, в цьому найбільше страждали учні та студенти з незаможних родин.

Читайте також: Петрашко назвав рівень падіння ВВП минулого року

Також перерви та зміни в форматі навчання впливають на майбутні заробітки учнів та студентів.

“Ми оцінюємо що втрати майбутніх заробітків будуть дуже високими — до 21 тис американських доларів США в багатих країнах,30 -в країнах з середнім доходом , і більше в бідних країнах. І зважаючи на той факт, що 1,5 мільярда учнів мали б бути в школах, але не були, ці втрати будуть серйозними - 360 мільярдів доларів у країнах із низькими рівнем доходів і аж до 5 трильйонів у багатих країнах. Це все втрати навчання або браку навчання.», – сказав Патрінос.

За його словами, уряди країн мають приділяти увагу розробці програм відновлення освіти, захищати бюджети на освіту , а також переносити частину навчання в цифровий формат.