Споживчі ціни в січні зросли на 1,3% – Держстат

У січні 2021 року споживчі ціни в Україні збільшилися на 1,3% у порівнянні із попереднім місяцем.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

Споживчі ціни у січні 2021 року проти грудня 2020 року збільшилися на 1,3%; проти січня 2020 року вони зросли на 6,1%. Базова інфляція у минулому місяці порівняно із груднем 2020 року становила 0,3%, проти січня 2020 року - 5,0%.

Серед споживчих товарів та послуг у січні 2021 року порівняно із січнем 2020 року найбільше подорожчали: цукор (на 54,7%), яйця (на 52,3%), електроенергія (на 36,6%) та каналізація (на 36,6%).

Максимально подешевшали із січня 2020 року по січень 2021 року овочі (на 12,2%), взуття (на 5,8%) та одяг (на 5,7%).

Як повідомлялося, за даними Держстату, споживчі ціни у січні 2020 року порівняно із груднем 2019 року збільшилися на 0,2%, проти січня 2019 року – на 3,2%. Базова інфляція у січні 2020 року порівняно із груднем 2019 року становила -0,2%, порівняно із січнем 2019 року – 3,3%.