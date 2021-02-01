Пандемія несуттєво стримує зростання споживчого попиту – НБУ

З огляду на високі показники роздрібної торгівлі, пандемія несуттєво стримує зростання споживчого попиту.

Як передає Укрінформ, цього висновку дійшли члени комітету з монетарної політики Національного банку під час дискусії щодо рівня облікової ставки, повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що потенційна зміна облікової ставки в січні не може знівелювати ефекти від гірших минулорічних врожаїв, перенесення слабшого курсу гривні, подорожчання енергоносіїв та підвищення окремих тарифів. Вплив цих чинників здебільшого вичерпається у другій половині року, впевнені у НБУ, навіть без реакції з боку монетарної політики.

При цьому, зауважують у Нацбанку, спостерігається посилення фундаментального інфляційного тиску. Реальні доходи громадян продовжують зростати унаслідок розширення соціальної підтримки населення, а також підвищення зарплат, зокрема мінімальної. Ускладнені правила перетину кордонів обмежують міжнародний туризм, що сприяє збільшенню витрат всередині країни. Крім того, зберігаються високі обсяги переказів коштів з-за кордону.

З огляду на високі показники роздрібної торгівлі, у НБУ дійшли висновку, що пандемія несуттєво стримує зростання споживчого попиту. Крім того, в грудні 2020 року погіршилися інфляційні очікування більшості респондентів. Це може бути тимчасовим, вважають у Національному банку, адже громадяни зазвичай емоційно адаптують очікування до поточної ситуації. Так, негативна реакція може бути зумовлена підвищенням цін на товари щоденного вжитку та комунальні платежі.

Швидке відновлення світової економіки, зазначили в НБУ, та масштабні програми стимулювання в розвинених державах підтримують високі ціни на товарних ринках. Також зростає інфляційний тиск з боку торговельних партнерів України через активізацію ділової активності та девальваційні ефекти в деяких із них.

Оптимізм інвесторів на тлі надм’яких монетарних умов, початку вакцинації проти коронавірусу в світі та оголошення нових фіскальних стимулів у США вже зумовив значне надходження капіталу на ринки, що розвиваються, підкреслили у комітеті з монетарної політики Національного банку. Приплив портфельних інвестицій в Україну теж відновився. Це створює передумови для послаблення інфляційного тиску через канал валютного курсу, підсумували в НБУ.

Як повідомляв Укрінформ, 21 січня 2021 року Національний банк України ухвалив рішення не змінювати облікову ставку та залишити її на рівні 6%.