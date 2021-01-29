Нацбанк сказав, за яких умов підвищить облікову ставку

Національний банк України прогнозує підвищення облікової ставки у 2021 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що рівень облікової ставки залишатиметься нижче нейтрального впродовж 2021 року та більшої частини 2022 року. Водночас, якщо посилення фундаментального тиску на ціни з боку споживчого попиту не буде компенсоване іншими факторами, а інфляційні очікування продовжать погіршуватися, Національний банк підвищить облікову ставку. Масштаби підвищення залежатимуть від інтенсивності впливу цих факторів.

Як повідомляв Укрінформ, 25 квітня 2019 року НБУ вперше за 2 роки знизив облікову ставку на 0,5% – до 17,5% річних. Відтоді облікова ставка регулярно знижувалася. Зниження облікової ставки до 6% було ухвалене рішенням Правління Національного банку України від 12 червня 2020 року. На сьогодні облікова ставка залишається на рівні 6% річних.