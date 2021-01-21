Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 6%

Національний банк України ухвалив рішення не змінювати облікову ставку та залишити її на рівні 6%.

Про це на брифінгу сказав голова НБУ Кирило Шевченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Правління Національного банку ухвалило рішення залишити облікову ставку без змін - на рівні 6% річних", - сказав Шевченко.

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У НБУ зазначають, що подальша монетарна політика буде спрямована на забезпечення належного балансу між реакцією на інфляційні ризики та підтримкою відновлення економіки.

Як повідомляв Укрінформ, 25 квітня 2019 року НБУ вперше за 2 роки знизив облікову ставку на 0,5% – до 17,5% річних. Відтоді облікова ставка регулярно знижувалася. Зниження облікової ставки до 6% було ухвалене рішенням Правління Національного банку України від 12 червня 2020 року.