Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 6%

Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 6%

Укрінформ
Національний банк України ухвалив рішення не змінювати облікову ставку та залишити її на рівні 6%.

Про це на брифінгу сказав голова НБУ Кирило Шевченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Правління Національного банку ухвалило рішення залишити облікову ставку без змін - на рівні 6% річних", - сказав Шевченко.

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У НБУ зазначають, що подальша монетарна політика буде спрямована на забезпечення належного балансу між реакцією на інфляційні ризики та підтримкою відновлення економіки.

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Як повідомляв Укрінформ, 25 квітня 2019 року НБУ вперше за 2 роки знизив облікову ставку на 0,5% – до 17,5% річних. Відтоді облікова ставка регулярно знижувалася. Зниження облікової ставки до 6% було ухвалене рішенням Правління Національного банку України від 12 червня 2020 року.

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