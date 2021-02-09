До бюджету надійшли гроші за першу ліцензію на гральний бізнес

До Держбюджету надійшла виплата у розмірі 23,4 млн гривень за першу ліцензію на гральний бізнес.

Як передає Укрінформ, про це написав голова Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Іван Рудий у Фейсбуці.

"Дійсно історична подія. Шість днів тому було прийнято рішення про видачу першої ліцензії. А вже сьогодні - казначейство підтвердило отримання оплати в розмірі 23,4 млн гривень", - повідомив Рудий.

За його словами, ця перша ліцензія означає, що легальний ринок грального бізнесу нарешті запрацював.

Як повідомляв Укрінформ, 2 лютого комісія з регулювання азартних ігор та лотерей ухвалила рішення про видачу першої ліцензії на відкриття онлайн казино ТОВ "Спейсикс".

У серпні 2020 року Президент підписав закон "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" №768-IX, який парламент ухвалив 14 липня 2020 року.