До бюджету надійшли гроші за першу ліцензію на гральний бізнес
Як передає Укрінформ, про це написав голова Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Іван Рудий у Фейсбуці.
"Дійсно історична подія. Шість днів тому було прийнято рішення про видачу першої ліцензії. А вже сьогодні - казначейство підтвердило отримання оплати в розмірі 23,4 млн гривень", - повідомив Рудий.
За його словами, ця перша ліцензія означає, що легальний ринок грального бізнесу нарешті запрацював.
Як повідомляв Укрінформ, 2 лютого комісія з регулювання азартних ігор та лотерей ухвалила рішення про видачу першої ліцензії на відкриття онлайн казино ТОВ "Спейсикс".
У серпні 2020 року Президент підписав закон "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" №768-IX, який парламент ухвалив 14 липня 2020 року.