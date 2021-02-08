Фонд держмайна виставив на продаж Черкаський приладобудівний завод
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба ФДМУ.
"З 2004 року підприємство спеціалізувалося на випуску електротехнічних приладів для автотракторної та автомобільної промисловості України. Основний вид діяльності за КВЕД - виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у травні 2018 року виробнича діяльність була зупинена. На сьогодні АТ «Черкаський приладобудівний завод» самостійно не може відновити виробництво через відсутність коштів, основним джерелом доходів є здача приміщень в оренду.
Підприємство знаходиться в Черкасах, на вул. 30 років Перемоги, 5/1, володіє комплексом будівель переважно виробничого та складського призначення загальною площею 88 тис. кв. метрів. Загальна площа 5 земельних ділянок заводу - 21,1 га.
У ФДМУ додали, що стартова ціна державного пакета акцій Черкаського приладобудівного заводу – 14 452 823 грн, прийом заявок на участь в аукціоні триватиме до 28 лютого.
Детальніше про Черкаський приладобудівний завод можна дізнатися за посиланням.
Як повідомляв Укрінформ, Фонд державного майна планує у 2021 році знайти ефективних власників для більш як 500 об’єктів. У відомстві сподіваються вже у першому півріччі забезпечити 12 млрд грн надходжень до бюджету.