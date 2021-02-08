Фонд держмайна виставив на продаж Черкаський приладобудівний завод

Онлайн-аукціон з приватизації 99,4554% акцій акціонерного товариства «Черкаський приладобудівний завод» відбудеться 1 березня. Стартова ціна об'єкта - 14,45 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба ФДМУ.

"З 2004 року підприємство спеціалізувалося на випуску електротехнічних приладів для автотракторної та автомобільної промисловості України. Основний вид діяльності за КВЕД - виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у травні 2018 року виробнича діяльність була зупинена. На сьогодні АТ «Черкаський приладобудівний завод» самостійно не може відновити виробництво через відсутність коштів, основним джерелом доходів є здача приміщень в оренду.

Підприємство знаходиться в Черкасах, на вул. 30 років Перемоги, 5/1, володіє комплексом будівель переважно виробничого та складського призначення загальною площею 88 тис. кв. метрів. Загальна площа 5 земельних ділянок заводу - 21,1 га.

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У ФДМУ додали, що стартова ціна державного пакета акцій Черкаського приладобудівного заводу – 14 452 823 грн, прийом заявок на участь в аукціоні триватиме до 28 лютого.

Детальніше про Черкаський приладобудівний завод можна дізнатися за посиланням.

Як повідомляв Укрінформ, Фонд державного майна планує у 2021 році знайти ефективних власників для більш як 500 об’єктів. У відомстві сподіваються вже у першому півріччі забезпечити 12 млрд грн надходжень до бюджету.