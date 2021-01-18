ФДМУ застерігає від згортання приватизації шляхом тиску на держпідприємства
Про це повідомляє пресслужба ФДМУ, передає Укрінформ.
«Фонд державного майна зможе забезпечити ці надходження вже в першому півріччі 2021 року в разі зупинки скоординованої протидії (приватизації - ред.) силових органів та олігархічних груп", - ідеться у повідомленні.
Такі дії, переконані в Фонді, "часто мають протиправний характер".
«Фонд державного майна України рішуче засуджує будь-які спроби зупинити та відкотити назад приватизацію держмайна з боку правоохоронних органів, колишніх тіньових власників та олігархічних груп. Будь-яка спроба неправового тиску на підприємства ставить під загрозу процес побудови ринкової та інвестиційної привабливої економіки в Україні», - цитує пресслужба голову приватизаційного відомства Дмитра Сенниченка.
У Фонді зауважили, що минулого тижня "правоохоронці, скоординовані олігархічними групами", вчинили спробу незаконного тиску на АТ «Об’єднана гірничо-хімічні компанія».
«Представники правоохоронних органів здійснили низку безпрецедентних процесуальних порушень у ході проведення слідчих дій. Слідчі дії відбуваються в межах кримінального провадження, зареєстрованого в серпні минулого року, ще до вчинення начебто протиправних дій", - зазначається у повідомленні.
Цей епізод є частиною великої кампанії з тиску на АТ «ОГХК» та дискредитації підприємства, вважають у ФДМУ.
Тим часом ОГХК "продемонструвала рекордні показники чистого прибутку у 2020 році – 600 млн грн. Це у 6 разів більше, ніж показники 2019 та 2018 року". Процес виставлення компанії на прозорий аукціон перебуває на фінальному етапі.
"Приватизація цього активу також передбачена в Меморандумі України з МВФ. Зокрема, попередню зацікавленість у приватизаційному аукціоні висловили 16 провідних іноземних компаній. Очікується, що стартова ціна складе кілька мільярдів гривень", - підсумували у приватизаційному відомстві.
Як повідомляв Укрінформ, у Фонді держмайна сподіваються, що першим об’єктом великої приватизації у цьому році може стати АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".
ФДМУ 2 жовтня 2020 року повідомив про звільнення т.в.о голови правління ОГХК Пітера Девіса через факти, що можуть свідчити про його ймовірну участь у корупційних схемах.