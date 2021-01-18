ФДМУ застерігає від згортання приватизації шляхом тиску на держпідприємства

Фонд державного майна заявляє про ризик втрати запланованих на перше півріччя 2021 року 12 млрд грн надходжень до бюджету, якщо приватизацію низки об'єктів доведеться згорнути.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ, передає Укрінформ.

«Фонд державного майна зможе забезпечити ці надходження вже в першому півріччі 2021 року в разі зупинки скоординованої протидії (приватизації - ред.) силових органів та олігархічних груп", - ідеться у повідомленні.

Такі дії, переконані в Фонді, "часто мають протиправний характер".

«Фонд державного майна України рішуче засуджує будь-які спроби зупинити та відкотити назад приватизацію держмайна з боку правоохоронних органів, колишніх тіньових власників та олігархічних груп. Будь-яка спроба неправового тиску на підприємства ставить під загрозу процес побудови ринкової та інвестиційної привабливої економіки в Україні», - цитує пресслужба голову приватизаційного відомства Дмитра Сенниченка.

У Фонді зауважили, що минулого тижня "правоохоронці, скоординовані олігархічними групами", вчинили спробу незаконного тиску на АТ «Об’єднана гірничо-хімічні компанія».

«Представники правоохоронних органів здійснили низку безпрецедентних процесуальних порушень у ході проведення слідчих дій. Слідчі дії відбуваються в межах кримінального провадження, зареєстрованого в серпні минулого року, ще до вчинення начебто протиправних дій", - зазначається у повідомленні.

Цей епізод є частиною великої кампанії з тиску на АТ «ОГХК» та дискредитації підприємства, вважають у ФДМУ.

Тим часом ОГХК "продемонструвала рекордні показники чистого прибутку у 2020 році – 600 млн грн. Це у 6 разів більше, ніж показники 2019 та 2018 року". Процес виставлення компанії на прозорий аукціон перебуває на фінальному етапі.

"Приватизація цього активу також передбачена в Меморандумі України з МВФ. Зокрема, попередню зацікавленість у приватизаційному аукціоні висловили 16 провідних іноземних компаній. Очікується, що стартова ціна складе кілька мільярдів гривень", - підсумували у приватизаційному відомстві.

Як повідомляв Укрінформ, у Фонді держмайна сподіваються, що першим об’єктом великої приватизації у цьому році може стати АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".

ФДМУ 2 жовтня 2020 року повідомив про звільнення т.в.о голови правління ОГХК Пітера Девіса через факти, що можуть свідчити про його ймовірну участь у корупційних схемах.