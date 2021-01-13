ФДМУ назвав компанію, яка може стати першим об’єктом великої приватизації цього року

У Фонді державного майна сподіваються, що першим об’єктом великої приватизації у цьому році може стати АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія».

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час дискусії Міжнародної ради палат і бізнес-асоціацій сказав голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко.

«Першим об’єктом великої приватизації з моменту продажу "Криворіжсталі" у 2005 році може стати АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" вже наприкінці першого кварталу чи початку другого», - сказав Сенниченко.

Він зазначив, що у планах ФДМУ розпочати цьогоріч приватизацію 6 обленерго та ПАТ "Одеський припортовий завод".

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Об’єднана гірничо-хімічна компанія – один із найбільших у світі видобувачів рутилового та цирконієвого концентратів. АТ "ОГХК" створено урядом України в 2014 році з метою об'єднання Вільногірського гірничо-металургійного комбінату та Іршанського гірничо-збагачувального комбінату, які були повернуті після лізингу у власність держави. Обсяг виробництва більш ніж 500 тис. тонн промислових мінеральних концентратів.

Як повідомляв Укрінформ, Фонд державного майна планує цьогоріч отримати від приватизації 12 млрд грн.