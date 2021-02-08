До Мінфіну на погодження надійшли 398 паспортів бюджетних програм

До Міністерства фінансів станом на 5 лютого 2021 року з 513 бюджетних програм, що потребують затвердження паспортів у поточному році, на погодження надійшли 398 паспортів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Станом на 5 лютого 2021 року із 513 бюджетних програм, що потребують затвердження паспортів у поточному році, до Мінфіну на погодження надійшло 398 паспортів, що на 68, або 17,1% більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Зазначається, що міністерствами подано 269 паспортів, іншими головними розпорядниками коштів державного бюджету – 129 (інформація постійно уточнюється).

У міністерстві наголошують, що головним розпорядникам необхідно затвердити усі паспорти бюджетних програм до 14 лютого цього року.