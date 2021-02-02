Мінфін запозичив на внутрішньому ринку ще 5,3 мільярда

Мінфін запозичив на внутрішньому ринку ще 5,3 мільярда

Укрінформ
Міністерство фінансів 2 лютого на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до бюджету майже 5,3 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Мінфіну.

"За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 2 лютого 2021 року до державного бюджету залучено 5 285 493 443,40 грн", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів 26 січня на аукціоні з розміщення ОВДП залучило до бюджету понад 7,5 млрд грн.

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