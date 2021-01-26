Мінфін запозичив на внутрішньому ринку ще 7,5 мільярда

Міністерство фінансів 26 січня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до бюджету понад 7,5 млрд грн.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт Мінфіну.

"За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 26 січня 2021 року до державного бюджету залучено 7 546 278 523,46 грн", - зазначили у міністерстві.

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Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів 19 січня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до бюджету понад 12,3 млрд грн.