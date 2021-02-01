До загального фонду бюджету в січні надійшли 57,6 мільярда - Мінфін

У січні 2021 року до загального фонду державного бюджету надійшло 57,6 млрд грн, розпис виконано на 106,5%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів з посиланням на оперативні дані Державної казначейської служби.

При цьому за платежами, справляння яких контролює ДПС, надходження становили 33,3 млрд грн, або 111,4%, що на 3,4 млрд грн більше розпису січня. З бюджету було відшкодовано 13,0 млрд грн податку на додану вартість.

Основними платежами, за рахунок яких відбулось перевиконання, стали: податок на додану вартість (+2,9 млрд грн), за рахунок пожвавлення споживчого попиту у грудні 2020 року, покращення адміністрування, та рентна плата за користування надрами (+0,4 млрд грн).

Находження до загального фонду держбюджету митних платежів становили 22,1 млрд грн, або 100,4% від розпису січня. Із загальної суми майже 20,5 млрд грн надійшло від ПДВ, 1,5 млрд грн – від ввізного мита.

За оперативними даними ДКСУ, за січень 2021 року видатки за загальним фондом державного бюджету становили 68 млрд грн, або 84,2% від розпису звітного періоду. При цьому соціальні видатки, видатки на оборону, на обслуговування боргу та субвенції і дотації місцевим бюджетам профінансовано повністю.

За січень держбюджет було виконано із дефіцитом у 4,9 млрд грн, у тому числі загальний фонд – із дефіцитом у сумі 10,3 млрд грн, при розписі загального фонду звітного періоду у сумі 26,7 млрд гривень.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень 2021 року становили 36,9 млрд грн, або 71,3 % від запланованих на цей період. Від розміщення ОВДП залучено 36,9 млрд грн, в тому числі в іноземній валюті - 1,4 млрд грн (48,2 млн дол.США).

Із зовнішніх джерел станом на 31 січня коштів не надходило.

При цьому, платежі з погашення державного боргу за місяць становили 23,6 млрд грн (99,2% плану), платежі з обслуговування – 5,7 млрд грн (96,2% плану).

Як повідомляв Укрінформ, у 2020 році до загального фонду державного бюджету надійшло 877,6 млрд грн, або 102,2% від запланованих сум.