«Теплими кредитами» скористалися 850 тисяч родин

Понад 850 тис. українських родин скористалися "теплими кредитами" за 6 років існування програми та отримали 3,3 млрд грн.

Як пережає Укрінформ, про це повідомив т.в.о. голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Костянтин Гура в інтерв’ю для програми "Ранок з Інтером".

"За 6 років більше 850 тис. родин скористалися "теплими кредитами". Держава надала 3,3 млрд грн співфінансування", - сказав Гура.

Він наголосив, що попит на енергоефективні матеріали та обладнання активізував економіку, виробничі потужності, реалізацію проєктів з підвищення енергоефективності.

"За 6 років у ринок енергоефективних матеріалів було інвестовано близько 9 млрд грн", - повідомив він.

Крім того, у результаті реалізації програми «теплих кредитів» сотні тисяч домогосподарств в Україні вже заощаджують на оплаті комунальних рахунків від 20% до 50% витрат.

Як повідомлялося, програма "теплих кредитів" діє з жовтня 2014 року для населення та ОСББ. Програмою передбачено відшкодування з держбюджету у таких розмірах:

- 20% суми кредиту (але не більше 12 тис. грн) на придбання негазових/неелектричних котлів для фізичних осіб;

- 35% суми кредиту (але не більше 14 тис. грн) на придбання енергоефективного обладнання/матеріалів для фізичних осіб – власників приватних будинків;

- 40% суми кредиту (але не більше 14 тис. грн в розрахунку на одну квартиру) для ОСББ/ЖБК, як юридичних осіб, для загальнобудинкових заходів.

Уповноваженими на видачу "теплих кредитів" у рамках програми є 4 державні банки: ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк та Укрексімбанк.