Цільовою групою для видачі «теплих кредитів» стануть приватні будинки – Держенергоефективності

У 2021 році цільовою групою для видачі "теплих кредитів" стануть приватні будинки, а за кошти кредиту можна буде придбати «розумні лічильники» електроенергії, зарядні станції для електромобілів, системи накопичення енергії тощо.

Про це в Укрінформі під час публічного звіту Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження за 2020 рік заявив т.в.о. голови Держенергоефективності Костянтин Гура.

"Усвідомлюючи важливість надання допомоги населенню для утеплення осель та економії на комунальних послугах, Держенергоефективності із Міненерго ініціювало продовження програми «теплих кредитів» у 2021 році. Програма діятиме для індивідуальних будинків", - сказав Гура.

За його словами, кошти кредиту можна буде спрямувати на компенсацію затрат при купівлі енергоефективного обладнання. Наприклад, можна буде отримати 20% компенсації при купівлі твердопаливних котлів і 35% – на інші енергоефективні заходи. Крім того, цьогоріч «теплі кредити» надаватимуться ще й на придбання «розумних лічильників» електроенергії, зарядних приладів для електромобілів та систем накопичення енергії.

За словами т.в.о. голови Держенергоефективності, у 2020 році понад 110 тис. українських родин залучили майже 1,04 млрд грн «теплих кредитів» для підвищення енергоефективності власного житла. Учасники програми отримали відшкодування у розмірі майже 384 млн грн з державного бюджету та ще 94 млн грн із місцевих бюджетів.

У результаті впроваджених заходів вже на сьогодні ці родини заощаджують від 20% до 50% витрат на оплату комунальних послуг.

Як повідомляв Укрінформ, у 2021 році Держенергоефективності продовжив адміністрування "теплих кредитів", програму продовжено для індивідуальних домогосподарств, а перелік заходів, за які можна залучити фінансування, розширено. Також у 2021 році здійснюватиметься сертифікація енергоефективності будівель: вже видано більше 6 тис. сертифікатів будівель, із 1 грудня 2020 року вони реєструються через Єдину державну електронну систему у сфері будівництва.