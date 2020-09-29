Міненерго пропонує у 2021 році виділити на "теплі кредити" 150 мільйонів

Міністерство енергетики пропонує виділити на програму "теплих кредитів" 150 млн у проєкті бюджету на 2021 рік.

Як повідомляє Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міненерго.

"Енергоефективність залишається одним із пріоритетів Міненерго. Для програми "теплих" кредитів планується передбачити 150 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Також міністерство пропонує передбачити кошти для сплати частини внеску України до Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля. Весь внесок становить 10 млн євро. Виплати плануються робити протягом 5 років рівними частинами. Тож наступного року має бути передбачено 2 млн євро (69,5 млн грн).

"Співпраця з Фондом дає можливість доступу коштів, що значно перевищують суму внеску. Ці кошти надаватимуться на безповоротній основі. Їх використовуватимуть для спільних з міжнародними фінансовими організаціями інвестиційних проєктів, спрямованих на підвищення рівня енергоефективності у сфері комунального господарства, охорони навколишнього природного середовища, управління відходами та використання відновлювальних та альтернативних джерел енергії в Україні", - пояснили в Міненерго.

Станом на грудень 2019 року в рамках фонду Е5Р в Україні схвалено до фінансування 22 проєкти загальною вартістю понад 516 млн євро.

У проєкті бюджету на 2021 рік, поданому до першого читання, кошти на фінансування енергоефективних заходів були відсутні.

Усього за період роботи програми 850 тис. учасників залучили понад 335 тис. «теплих кредитів» на суму понад 8,6 млрд грн, за якими отримано відшкодування з державного бюджету в обсязі понад 3 млрд грн. У 2020 році залучено майже 18 тисяч «теплих кредитів» на суму понад 1 млрд грн.