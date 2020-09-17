Уряд розглядає можливість продовжити програму

Уряд розглядає можливість продовжити програму "теплих кредитів" на 2021 рік

Укрінформ
Кабінет міністрів розглядає можливість додати до проєкту бюджету на 2021 рік видатки на програму "теплі кредити".

Як передає Укрінформ, про це під час одинадцятого Європейсько-українського енергетичного дня заявила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець.

Вона зазначила, що для підтримки заходів з енергоефективності існує не лише Фонд енергоефективності, але й програма з відповідних заходів, "теплі кредити" для населення. Тільки за цей рік, за словами в.о. міністра, в енергомодернізацію інвестували 1 млрд грн, і третина цієї суми була компенсована з державного бюджету. Буславець стверджує, що заходи з енергоефективності допомагають знизити комунальні платежі на 20-40%.

"Минулого тижня, перед внесенням проєкту держбюджету у Верховну Раду, ми проговорювали необхідність продовження державної цільової програми "теплих кредитів" ще на рік. Ми вважаємо, що це дуже ефективна і соціально направлена програма. При доопрацюванні бюджету ми будемо загладати кошти на ці заходи, що було підтримано прем'єр-міністром", - відзначила Буславець.

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Як повідомляв Укрінформ, програмою "теплі кредити" з початку 2020 року скористалося понад 100 тис. українських родин, які залучили понад 1 млрд грн на термомодернізацію. За словами т.в.о. голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Костянтина Гури, за 6 років дії цієї програми близько 850 тис. українців інвестували більше 8,6 млрд грн в енергоефективні заходи, а держава підтримала їх у цьому, надавши 3,2 млрд грн "теплих кредитів". Держенергоефективності за підтримки Міністерства енергетики вже розробило та подало на розгляду уряду проєкт рішення щодо продовження та розширення програми на 2021 рік.

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