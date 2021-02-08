Нацбанк вводить в обіг дві пам'ятні монети

Національний банк із 10 лютого 2021 року вводить в обіг пам'ятні монети "200 років Миколаївській астрономічній обсерваторії" та "250 років Астрономічній обсерваторії Львівського університету".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Пам'ятна монета "200 років Миколаївській астрономічній обсерваторії" номіналом 5 гривень присвячена науково-дослідному інституту “Миколаївська астрономічна обсерваторія” – одній із найстаріших обсерваторій Східної Європи, заснованій у 1821 році як морська обсерваторія з метою забезпечення Чорноморського флоту часом, картами та навчання морських офіцерів астрономічним методам орієнтування.

Пам'ятна монета "250 років Астрономічній обсерваторії Львівського університету" номіналом 5 гривень присвячена науково-дослідній установі Львівського національного університету імені Івана Франка. Читайте також: Нацбанк продав пам’ятні монети та сувенірну продукцію на 800 тисяч Це - одна із найстаріших обсерваторій Східної Європи, заснована у 1771 році, з чим пов’язують початок розвитку астрономії у Львові.

Пам'ятні монети "200 років Миколаївській астрономічній обсерваторії" та "250 років Астрономічній обсерваторії Львівського університету" виготовлені зі нейзильберу вводиться в обіг із 10 лютого 2021 року, обиві тиражем 35 тисяч штук.