Герус: Дев'ять енергоблоків ТЕС - в аварійному ремонті

Голова Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус повідомив, що станом на 12 годину в об’єднаній енергосистемі в аварійному ремонті перебувають 9 енергоблоків.

Про це він поінформував у телеграм-каналі, передає Укрінформ.

“Станом на 12 годину 7 лютого в об’єднаній енергосистемі в аварійному ремонті перебуває 9 енергоблоків. Із них: 7 енергоблоків на ТЕС групи компаній ДТЕК (4 блоки Криворізька ТЕС, по одному блоку на Придніпровській, Ладижинській та Добротвірській ТЕС), 1 енергоблок Славянськоі ТЕС (Донбасенерго), 1 енергоблок Вуглегірськоі ТЕС (Центренерго)”, - зазначив Герус.

За його словами, ще 6 блоків знаходяться поза роботою з причини відсутності палива.

“Незважаючи на складнощі, які спричинені неробочим станом деяких енергоблоків, диспетчери Укренерго збалансовують енергосистему, усім споживачам є стабільна та безперебійна подача електроенергії”, - наголосив Герус.

Він також опублікував слайд, на якому позначені червоним кольором енергоблоки, котрі перебувають в аварійному ремонті, а жовтим — які не працюють через відсутність палива.