В Україні зростає імпорт кави, з Бразилії завозять лише 7% – експерти

Імпорт кави в Україну за останні п'ять років зріс на 63% і в 2020 році сягнув 48,4 тис. тонн на загальну суму в 166,1 млн дол. При цьому основними постачальниками є європейські країни, і тільки 7% кави завозиться з Бразилії.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ).

Зазначається, що близько 51% кави імпортується в несмаженому вигляді і переробляється вже на території України.

Основними постачальниками кави для України є європейські країни, які імпортують зерна кави, доводять до певної товарної кондиції (фасують/обсмажують/мелють/перетворюють у розчинну) та реалізують далі.

У п'ятірці найбільших експортерів кави до України у 2020 році - Польща (на 37,8 млн дол., 23% загального обсягу), Італія (25,5 млн дол.,15%), Німеччина (14,8 млн дол., 9%), В'єтнам (14,6 млн дол., 9%) та Бразилія (12,4 млн дол., 7%).

“Згідно з оцінками FAO, в 2018 році рівень споживання кави середньостатистичним українцем знаходився на рівні 1,2 кг в рік, хоча в 2000 році він становив 0,2 кг кави на рік на людину. За цим показником ми знаходимося аж на 86-му місці в світі, значно поступаючись перш за все європейським країнам. Однак розпочата тенденція зростання рівня споживання кави продовжиться в найближчі роки, що однозначно призведе до подальшого зростання імпорту кави”, - прокоментувала аналітик УКАБ Світлана Литвин.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Українського клубу аграрного бізнесу, обсяги імпорту сирів в Україну за 2020 рік зросли на 97% - до 46,8 тис. тонн. Причому збільшилось завезення з-за кордону всіх видів цього продукту.