Україна у 2020 році збільшила імпорт агропродукції на 13%

Український імпорт сільськогосподарської продукції та продовольства у 2020 році зріс на 13% і досяг рівня 6,5 млрд дол.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба УКАБ (Український клуб аграрного бізнесу).

«У 2020 році аграрна продукція залишилася основою зовнішньої торгівлі України. Частка сільськогосподарської продукції та продовольства у загальних обсягах українського експорту склала 45% або 22,2 млрд дол. Разом з тим, імпорт зазначеної продукції досяг рівня 6,5 млрд дол, що на 13% більше ніж минулого року», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у товарній структурі імпорту відбулося нарощення закупівель по всім категоріям сільськогосподарської продукції: продукції категорії тваринництва імпортували на загальну суму в 1,3 млрд дол. (+17%); продукції рослинництва – майже на 2 млрд дол. (+11%); жирів і олії – на 280 млн дол. (+11%); готової продукції імпортували майже на 3 млрд дол. (+13%).

За інформацією УКАБ, у загальній структурі експорту найбільше зросли поставки продукції категорії жири та олії – на 22 % до 5,8 млрд дол. Поставки готової продукції збільшились на 4% до 3,4 дол. Поставки продукції тваринництва скоротились на 7% і склали 1,2 млрд дол. Експорт продукції рослинництва зменшився на 8% і склав 11,9 млрд дол.

Зовнішньоторговельний баланс агропродовольчої продукції склав 15,7 млрд дол.

Як повідомлялося, у 2019 році частка сільськогосподарської продукції та продовольства (групи 1-24 УКТЗЕД) у загальних обсягах українського експорту становила 44,3%, або 22,2 млрд. дол. США.

Порівняно з 2018 роком обсяги аграрного експорту в 2019 році зросли на 19%, тоді як загальний експорт товарів з України за цей період збільшився на 6%.

Обсяги імпорту аграрної продукції до України у 2019 році були майже вчетверо меншими порівняно з обсягами її експорту та склали 5,7 млрд. дол. США. Частка імпорту сільгосппродукції та продовольства у 2019 році становила 9,4% від загальних обсягів імпорту та зросла порівняно з 2018 роком на 13%.