Україна у 2020 році збільшила імпорт агропродукції на 13%
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба УКАБ (Український клуб аграрного бізнесу).
«У 2020 році аграрна продукція залишилася основою зовнішньої торгівлі України. Частка сільськогосподарської продукції та продовольства у загальних обсягах українського експорту склала 45% або 22,2 млрд дол. Разом з тим, імпорт зазначеної продукції досяг рівня 6,5 млрд дол, що на 13% більше ніж минулого року», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у товарній структурі імпорту відбулося нарощення закупівель по всім категоріям сільськогосподарської продукції: продукції категорії тваринництва імпортували на загальну суму в 1,3 млрд дол. (+17%); продукції рослинництва – майже на 2 млрд дол. (+11%); жирів і олії – на 280 млн дол. (+11%); готової продукції імпортували майже на 3 млрд дол. (+13%).
За інформацією УКАБ, у загальній структурі експорту найбільше зросли поставки продукції категорії жири та олії – на 22 % до 5,8 млрд дол. Поставки готової продукції збільшились на 4% до 3,4 дол. Поставки продукції тваринництва скоротились на 7% і склали 1,2 млрд дол. Експорт продукції рослинництва зменшився на 8% і склав 11,9 млрд дол.
Зовнішньоторговельний баланс агропродовольчої продукції склав 15,7 млрд дол.
Як повідомлялося, у 2019 році частка сільськогосподарської продукції та продовольства (групи 1-24 УКТЗЕД) у загальних обсягах українського експорту становила 44,3%, або 22,2 млрд. дол. США.
Порівняно з 2018 роком обсяги аграрного експорту в 2019 році зросли на 19%, тоді як загальний експорт товарів з України за цей період збільшився на 6%.
Обсяги імпорту аграрної продукції до України у 2019 році були майже вчетверо меншими порівняно з обсягами її експорту та склали 5,7 млрд. дол. США. Частка імпорту сільгосппродукції та продовольства у 2019 році становила 9,4% від загальних обсягів імпорту та зросла порівняно з 2018 роком на 13%.