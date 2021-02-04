Shell втратила майже $20 мільярдів через коронакризу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.
Зазначається, що за підсумками 2019 року компанія оголосила прибуток на суму 15,3 мільярда доларів США.
«2020-й рік був надзвичайним роком. Ми вжили жорстких, але рішучих дій та продемонстрували надзвичайно стійку оперативну діяльність, при цьому опікуючись своїми людьми, клієнтами та громадами», - сказав гендиректор Бен Ван Бюрден.
Зазначається, що масштабних збитків компанія зазнала через низькі ціни на нафту й газ на тлі пандемії коронавірусу у світі.
У вересні минулого року Shell заявила, що планує звільнити до дев’яти тисяч співробітників у світі.
Як повідомляв Укрінформ, найбільша приватна нафтова компанія в світі Exxon Mobil за підсумками минулого року втратила $22,4 млрд через низькі ціни на нафту на тлі пандемії коронавірусу у світі.
Британська нафтова компанія British Petroleum Plc (BP) зазнала за 2020 рік 5,7 млрд дол. США збитків через пандемію коронавірусу COVID-19.