Shell втратила майже $20 мільярдів через коронакризу

Глобальна група енергетичних та нафтохімічних компаній Shell, яка діє в понад 70 країнах, заявила про збитки у 19,9 мільярда доларів США за підсумками 2020 року через пандемію коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

Зазначається, що за підсумками 2019 року компанія оголосила прибуток на суму 15,3 мільярда доларів США.

«2020-й рік був надзвичайним роком. Ми вжили жорстких, але рішучих дій та продемонстрували надзвичайно стійку оперативну діяльність, при цьому опікуючись своїми людьми, клієнтами та громадами», - сказав гендиректор Бен Ван Бюрден.

Зазначається, що масштабних збитків компанія зазнала через низькі ціни на нафту й газ на тлі пандемії коронавірусу у світі.

У вересні минулого року Shell заявила, що планує звільнити до дев’яти тисяч співробітників у світі.

Як повідомляв Укрінформ, найбільша приватна нафтова компанія в світі Exxon Mobil за підсумками минулого року втратила $22,4 млрд через низькі ціни на нафту на тлі пандемії коронавірусу у світі.

Британська нафтова компанія British Petroleum Plc (BP) зазнала за 2020 рік 5,7 млрд дол. США збитків через пандемію коронавірусу COVID-19.