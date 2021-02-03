Україна збільшила відбір газу зі сховищ

У січні 2021 року з українських підземних сховищ газу (ПСГ) відібрано 2,6 млрд кубометрів – на третину більше, ніж у січні торік. При цьому на 1 лютого запаси газу - 20,9 млрд кубометрів - перевищували десятирічний максимум.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу АТ "Укртрансгаз".

"Оператор газосховищ України завершив січень 2021 року з найвищими запасами газу за

минулі 10 років. Станом на 1 лютого у підземних газосховищах зберігалося 20,9 млрд

куб. м газу. При цьому обсяги відбору газу з вітчизняних ПСГ у січні 2021-го перевищили показники за аналогічний період минулого року на 33%, сягнувши позначки у 2,6 млрд куб. м", - йдеться у повідомленні.

У компанії відзначили безперебійну роботу ПСГ у січні - вони "повною мірою проявили себе як стабілізуючий фактор енергосистеми України". Так, у найбільш морозні дні місяця, зокрема 19 січня, загальне споживання газу в Україні становило 190 млн кубометрів. Із газосховищ в цей день відібрали 143 млн кубометрів, забезпечивши 75% споживання газу країною.

«В окремі дні січня навантаження на ПСГ зростало до багаторічних максимумів. <...> За наявних запасів газу у сховищах в наступні тижні, якщо така потреба виникне, зможемо збільшувати обсяги відбору до 160 млн куб. м на добу», – прокоментував т.в.о. генерального директора Укртрансгазу Сергій Перелома.

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Загалом з початку опалювального сезону 2020/2021 років, з урахування січня, з українських газосховищ відібрано 7,3 млрд кубометрів газу, що на 52% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Станом на 1 лютого 2021 року іноземні трейдери зберігають в режимі «митний склад» 6,7 млрд кубометрів газу. Це в 4,9 раза більше проти аналогічного періоду торік. З них у «short haul» режимі накопичено 5 млрд кубометрів.

Компанії-резиденти зберігають в режимі «митний склад» 0,8 млрд кубометрів газу, що в 2,6 раза більше, ніж у 2020 році. З них обсяг газу, що зберігається в режимі «short haul», дорівнює 0,5 млрд кубометрів.

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У січні 2021 року з українських ПСГ було експортовано понад 0,233 млрд кубометрів газу, з них до Угорщини - 0,166 млрд кубометрів, до Польщі та Словаччини - відповідно 0,061 млрд та 0,006 млрд кубометрів.

Як повідомлялось, «митний склад» – митний режим, що дає змогу клієнту зберігати природний газ в газосховищах України до 1095 днів без сплати податків та митних зборів; «short haul» – послуга, що дає можливість отримувати знижку на транспортування

між визначеними точками входу або виходу на міждержавних з'єднаннях (потужність з

обмеженнями), в тому числі для подальшого зберігання газу в ПСГ України в режимі «митний склад».