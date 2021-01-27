Укртрансгаз заощадив понад 147 мільйонів на закупівлі технічного газу

Укртрансгаз успішно завершив шість аукціонів через систему електронних закупівель Prozorro на закупівлю 105 млн куб. м природного газу для виробничо-технологічних витрат (ВТВ) підземних сховищ газу (ПСГ) та забезпечення потреб структурних підрозділів.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Укртрансгазу.

"За результатами відкритих торгів пропозиції компаній-учасників дозволили заощадити на закупівлі 147,7 мільйонів гривень або 21,6% від попередньої очікуваної вартості", - зазначили в УТГ.

При оголошенні аукціонів загальна очікувана сума закупівлі сягала 682,8 млн грн. Натомість, після проведення торгів, цифра знизилась до фактичних 535,1 млн грн.

Закупівлі проходили через систему електронних закупівель Prozorro. 19 січня 2021 року торги завершилися, і наразі Оператор газосховищ підписує договори про закупівлю з компаніями-переможцями: АКСПО Україна, Trafigura Ukraine, ЕРУ Трейдінг, Енерджі Трейд Груп.

«Реформування системи закупівель Укртрансгазу та використання платформи Prozorro суттєво підвищило рівень прозорості наших процедур. Сьогодні ми надаємо рівний конкурентний доступ до торгів широкому колу учасників і, таким чином, отримуємо максимально вигідний для компанії результат. Зокрема, після проведених закупівель ми законтрактували газ для ВТВ газосховищ на увесь 2021 рік. І при цьому заощадили близько 150 млн грн», - зазначив т.в.о. генерального директора Укртрансгазу Сергій Перелома.

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Як повідомляв Укрінформ, Укртрансгаз у грудні оголосив 6 аукціонів на закупівлю 122 млн куб. м природного газу для забезпечення роботи газосховищ у 2021 році. Загальна очікувана сума закупівлі – 782,1 млн грн (без ПДВ). Початкова ціна закупівлі кожного лоту 130, 35 млн грн.