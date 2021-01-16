Оператор ГТС обладнає 9 сховищ системами виявлення надзвичайних ситуацій

ТОВ «Оператор ГТС» будує системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей на дев’яти підземних сховищах газу.

Про це повідомляє пресслужба Укртрансгазу, передає Укрінформ.

«Наразі системами обладнали вже чотири ПСГ: Більче-Волицько-Угерське, Опарське, Дашавське та Мринське. У 2021 році аналогічні проєкти буде завершено на Угерському та Солохівському ПСГ. А до 2025 року – ще на трьох газосховищах. Загальна сума інвестицій сягне 30 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дані системи виявлятимуть ризики надзвичайних ситуацій на ранніх стадіях та контролюватимуть рівень загазованості та тиску газу у трубопроводах. При виникненні аварійної ситуації система сповіщає оператора, а той повідомляє про загрозу виникнення надзвичайної ситуації відповідальних керівників та працівників станцій. Персонал газосховищ повідомляють про виникнення загрози через гучномовці та забезпечують оперативну евакуацію.

При цьому, зазначили в УТГ, черговий персонал об’єкту має можливість ліквідувати проблему на ранніх стадіях розвитку, що мінімізує можливі наслідки аварійних чи надзвичайних ситуацій та підвищить безпеку персоналу.

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«Подібні системи дозволяють нам виконувати низку важливих завдань. З одного боку, оперативно реагувати на виникнення НС. Відповідно, зберігати безперервність роботи газосховищ та виконувати зобов’язання перед нашими замовниками. З іншого, забезпечити безпеку наших співробітників», - зазначив т.в.о. генерального директора Укртрансгазу Сергій Перелома.