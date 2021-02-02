Вакантними для орендарів залишаються 2 мільйони квадратних метрів держнерухомості - ФДМУ

За рік після набуття чинності Закону України «Про оренду державного і комунального майна» вакантними для потенційних орендарів залишаються понад 2 млн кв. метрів нерухомості державної форми власності.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна.

Зазначається, що 1 лютого 2021 року минув рік з моменту набуття чинності Закону України «Про оренду державного і комунального майна», ухваленого Верховною Радою 3 жовтня 2019 року.

Після набуття чинності законом передача об’єктів державної нерухомості в комерційну оренду, а також продовження термінів дії чинних договорів оренди держмайна здійснюється переважно через онлайн-аукціони, прокоментував перший заступник голови ФДМУ Леонід Антонєнко.

У базах Фонду державного майна наразі є понад 2 млн квадратних метрів державної нерухомості, вакантних для комерційної оренди.

Станом на 1 лютого 2021 року регіональні відділення Фонду оголосили 1612 орендних аукціонів, 991 з яких вже відбувся. Середнє зростання орендної ставки за результатами онлайн-аукціонів при цьому становило 54%.

Ще понад 11 тис. договорів поступово продовжуватимуться так само на онлайн-аукціонах, запевнили у Фонді.

Поряд зі змінами в механізмах передачі в оренду об’єктів так званої комерційної нерухомості, суттєвих змін зазнав і механізм передачі в оренду об’єктів державної власності поза аукціоном пільговим категоріям орендарів, наприклад, із числа громадських організацій.

Як пояснив Антонєнко, було запроваджено бальний принцип оцінювання потенційних орендарів, коли вони розкривають зміст своєї діяльності й отримують певний бал за кожний параметр. Претендент, чий сумарний бал виявиться вищим, отримає об’єкт в оренду.

«У такий спосіб були перекриті корупційні лазівки, пов’язані з маніпуляціями зі статусом заявника, коли, наприклад, будь-яка громадська організація, незалежно від того, чи дійсно вона займалась діяльністю відповідно до свого статуту, могла без будь-якої конкурсної процедури отримати державну нерухомість на пільговій основі», – підкреслив перший заступник голови Фонду.

За його словами, внаслідок цих новацій попит на пільгову оренду державного майна значно скоротився.

«За рік з моменту набуття чинності новим Законом регіональні відділення Фонду держмайна ухвалили лише одне рішення щодо включення майна державної власності до переліку другого типу для потреб пільговиків (крім бюджетних установ). Це 19,9 кв. м у Києві на вулиці Велика Васильківська для розміщення видавництва чи підприємства книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та розповсюдження не менш як 50% книжкової продукції українською мовою", - зауважив Антонєнко.

Для порівняння, за останній рік роботи за старим орендним законодавством було укладено понад 80 таких договорів.

Як повідомлялось, надходження від оренди державного майна за 2020 рік сягнули 1,26 млрд грн.