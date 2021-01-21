Ціна на оренду падає. Нові офіси – користуються попитом все одно

Експерти кажуть, що офісний простір після пандемії не зникне, але видозміниться. Це вже підтвердили деякі українські компанії

Пандемія COVID-19, яка прийшла рік тому, відчутно позначилася не лише на побуті, а й на професійній діяльності, перевернувши робочий уклад з ніг на голову. За прогнозами ВООЗ, людство знаходиться лише на середині шляху подолання цієї кризи (подібні епідемії (віруси) розвиваються два роки), але не варто очікувати, що на цьому все закінчиться, адже спалахи вірусів є життєвою реальністю, а через глобалізацію стримати їх надзвичайно складно. Як же призвичаюються компанії до нової реальності, яка пропонує не ходити в офіс, що відбувається із офісною нерухомістю зараз і чого очікувати далі?

Нині в Україні пустують до 20% офісних площ, а ще будують нові

Іще під час першого локдауну прогнозувалося, що оцінивши переваги роботи з дому, частина компаній не захочуть повертатися до офісного режиму. У звіті Нацбанку за грудень 2020 року такі прогнози підтверджують, причому зазначається, що саме комерційна нерухомість зазнала найбільшого удару і тепер вже орендатори можуть диктувати свої умови. Більшість із них запровадили практику віддаленої роботи для працівників, і такий формат триватиме невизначений час. «Попит на площі залишається на низькому рівні. Нові угоди укладаються лише у виняткових випадках, старі – продовжуються на менші площі або ж за нижчими ставками. Від початку пандемії ринок офісів – це ринок орендаря, і власники площ вимушені йти на поступки, щоб підтримувати попит. Це вже позначилося на ставках: на кінець першого півріччя ціна оренди офісних площ втратила до 10% порівняно з цим же періодом минулого року. Ставки змушує падати і зростання вакантності (спеціальний термін, який позначає обсяги вільних площ, які пропонуються для оренди), що надалі лише підігріватиметься пропозицією нових офісних площ. За 2020–2021 роки пропозиція сумарно поповниться майже на 8% нових площ», – йдеться у звіті НБУ.

Наразі площі наявних офісів за рік збільшилася до 20%, повідомив Володимир Гелюта, керуючий партнер UTG Offices. Як зазначають в інвестиційно-будівельній компанії «Фенікс Груп» у коментарі Укрінформу, сьогодні показник вакантності переважно буде вищим в об'єктах, де орендарям не надавались знижки на період карантину, а також в офісах класу «С». «З іншого боку, попит на якісні об'єкти, що простежувався попередні роки у Києві, залишився. Наприклад, декілька офісних проектів, що були введені в експлуатацію у 2020 році, не мають проблем, пов'язаних з низьким попитом», – розповідають у компанії «Фенікс Груп».

Щодо нових площ, то за словами Костянтина Олійника, керівника Департаменту стратегічного консалтингу компанії UTG, на різних стадіях будівельної готовності в Києві знаходяться і анонсовані до відкриття в 2021-2022 роках 32 бізнес-центри загальною орендною площею 668 868 кв. м (без урахування великомасштабних об'єктів). Усього ж, за даними компанії UTG, на сьогодні в столиці функціонують 204 бізнес-центри.

Коворкінги стають дедалі популярніші

Коворкінг "Сад" / Фото: Фейсбук

Якщо ж говорити конкретніше про ціни на офісну нерухомість, то зростання вакантності в сегменті відчутно вплинуло на вартість офісних метрів. «Якщо навесні 2020 року 1 кв. м у бізнес-центрі класу «А» оцінювався близько 25-30 дол., то за наступні півроку вартість знизилась у середньому на 5-10 дол. включно з ПДВ (тобто на 20-30%). Це дало можливість деяким компаніям скористатись нагодою й у 2-му півріччі 2020 року орендувати вакантні площі за вигідною ціною в якісних об'єктах», – зазначають у «Фенікс Груп».

У компанії також додають, що робота у віддаленому режимі та/або скорочення персоналу дають передумови стверджувати, що тенденція до оптимізації продовжиться у найближчі півроку. «За таких умов зростає увага до коворкінгів (колективний офісний простір, де працюють люди різних професій та з різних компаній), що пропонують можливість короткострокової оренди готового офісу та швидке розширення (чи скорочення) займаної площі. Це може бути «власний» офіс на території коворкінгу – крім головного офісу, орендують додаткові площі, які легко оптимізувати під швидкоплинні потреби. Інший формат – hot-desking. У цьому випадку співробітники працюють в офісі декілька разів на тиждень за робочим місцем, що є вільним на той чи інший момент».

На запитання про те, яких змін можна чекати на ринку офісної нерухомості далі, у компанії відповідають, що сьогодні офісний сегмент залишається фінансово вигідним для інвесторів і додають, що говорити про відхід традиційних офісів у минуле передчасно. Але тенденція до розвитку гнучких форматів триватиме. «Сьогодні у Києві та області вже проектують житлові комплекси, що мають коворкінги безпосередньо у будинку. Багато хто, працюючи віддалено, вже оцінив зручність економії часу, що раніше витрачався на дорогу. Тенденція до локальних офісів розвивається в Європі та зі стабілізацією економіки може закріпитися й у великих містах України», – переконаний Назар Бенч, власник інвестиційно-будівельної компанії «Фенікс Груп».

Хто тепер взагалі не хоче повертатися до роботи в офісах?

Якщо частина компаній перейшли до роботи поза офісом на невизначений час, то є й такі, що заявили: переходять на віддалений режим назавжди. Переважно це стосується IT-компаній. Однією з перших на такий радикальний крок наважилася IT-компанія EVO, яка об’єднує онлайн-майданчики Prom.ua, Crafta.ua, Bigl.ua, Zakupki.prom.ua, Kabanchik.ua, Shafa.ua, Izi.ua, Deal.by, Satu.kz, сервіс електронного документообігу «Вчасно». Ще у липні про це повідомив СЕО компанії Микола Палієнко. «Ми віримо, що в технологічній сфері в майбутньому це буде основний режим роботи і не боїмося бути в числі компаній, які це починають робити вже зараз», – сказав він, назвавши три основні причини, чому компанія пішла на цей крок. По-перше, це дає ясність щодо подальшої роботи уже зараз, а не через кілька місяців, коли пандемія закінчиться, а також убезпечує співробітників від ризиків зараження ковідом. По-друге, компанія переконана, що продуктивність від такого формату тільки підвищиться, якщо правильно до нього адаптуватися, а також дозволить працівникам не витрачати час на шлях до роботи. А по-третє, це може дати ресурсну гнучкість, тобто дозволяє наймати працівників, незалежно від місця проживання. Щоправда, офісне приміщення компанія залишила за собою, трансформувавши його у коворкінг, куди можна прийти попрацювати за необхідності або зібратися командою.

Також про повний перехід на віддалений режим з 1 січня 2021 року повідомила українська IT-компанія Jooble, продукт якої займає друге місце у світі за обсягом аудиторії серед сайтів з працевлаштування.

За словами співзасновника і CEO Jooble Романа Прокоф’єва, перехід на віддалений формат роботи є однією з найважливіших подій за 14 років життя компанії.

Офіс Jooble

І так само однією з переваг такого рішення називається можливість на рівних наймати фахівців з різних міст і навіть інших країн, і не втрачати наявних. «Частина компаній, що вибрала роботу з офісу, почала втрачати доступ до талантів. Не всі вже готові ходити в офіс, хтось боїться захворіти, хтось вирішив, що немає сенсу витрачати час на поїздку в офіс, оскільки вдома він працює так само ефективно, як і в офісі, а заощаджений час можна витратити на сім'ю, здоров'я, хобі», – говорить Роман Прокоф’єв. Але при цьому сучасний центральний офіс компанії, який вона збудувала за €1 мільйон на місці бетонних руїн старого заводу в Києві, а також офіси в Луцьку й Ужгороді, теж залишаться, але перетворяться на коворкінги для співробітників, які будуть доступні їм в будь-який час.

Як бачимо, прогнози у тому, що після пандемії COVID-19 світ не буде таким як раніше, поступово справджуються. І попри купу тривог і труднощів, спричинених коронавірусом, не можна не визнати, що ми живемо у цікавий час.

Юлія Горбань, Київ