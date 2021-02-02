В Україні планують дозволити приватизацію майна вишів, яке вони не використовують

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №4486 «Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу національного та ефективного управління закладами освіти і державним майном».

Як передає кореспондент Укрінформ, за відповідне рішення проголосували 236 народних депутатів.

Законопроєкт передбачає внесення змін до законів «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти» та «Про наукову і науково-технічну діяльність» в частині вдосконалення процедури надання статусу національного та управління закладами освіти і державним майном, що закріплене за ними.

Згідно з документом, майно, закріплене за державним або комунальним закладом вищої освіти, в тому числі який має статус національного, може безоплатно передаватись у встановленому законодавством порядку будь-якому іншому закладу освіти або науковій установі (організації) державної або комунальної форми власності за умови подальшого його використання виключно на освітні або наукові потреби або державним органам влади для забезпечення національних інтересів держави.

Крім того, передбачається можливість приватизації майна, яке не використовується закладами освіти.

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«У випадку, коли майно (крім земельних ділянок) державного або комунального закладу освіти більше трьох років з моменту повідомлення органу управління про припинення його використання не використовується в освітньому процесі, не забезпечує статутну діяльність і подальше його використання за освітнім призначенням не планується чи є неможливим, а інші державні чи комунальні заклади освіти, установи, підприємства і організації протягом цього періоду не виявили заінтересованість у передачі їм зазначеного майна, це майно у встановленому законодавством порядку може бути включене до переліку об’єктів, що підлягають приватизації за умови, що надходження від приватизації такого майна використовуються виключно на освітні потреби», - зазначається у документі.