Шмигаль обіцяє цьогоріч активність у напрямку великої приватизації

Для влади рух у бік великої приватизації у 2021 році важливий, тому вже визначено об'єкти, які готуватимуть до продажу.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав на першому заході публічного обговорення Національної економічної стратегії – 2030 на тему «Інвестиційна привабливість, ринки капіталу та макроекономічна стабільність», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Для нас також важливим є рух у сторону великої приватизації, підготовлений цілий пакет законопроєктів ... буквально учора ми із Фондом держмайна проводили координаційну нараду. І ще раз визначили об'єкти великої приватизації цього року. Це також один з елементів залучення фінансового інвестиційного капіталу в державу. Адже крім приватизації та отримання прямих фінансів безпосередньо за саму приватизацію у будь-якому випадку залучено інвестора. Внутрішнього чи зовнішнього – це вже не грає ролі", - сказав Шмигаль.

За його словами, об'єкти, якими володіє держава, нині часто перебувають не у найкращому стані, але коли вони потраплять у руки інвесторів, це дасть їм шанс на розвиток, на створення робочих місць та сплату податків.

«Тема сьогоднішнього круглого столу – це інвестиції та ринок капіталів у широкому розумінні цього поняття. Це розвиток фондового ринку, відсутність якого в Україні я відношу до злочинів проти нашої держави протягом попередніх років. Так, дійсно, важливим завданням є розвиток фондового ринку, товарних бірж, запуск накопичувальної пенсійної системи. Це також одна з тих реформ, яку ми реалізуємо», - сказав Шмигаль.

За його словами, втілення у життя таких планів дозволить насичити економіку фінансовим та інвестиційним довгостроковим та недорогим ресурсом.

Читайте також: Шмигаль назвав створення фондового ринку одним із пріоритетів уряду

Як повідомлялося, Національна економічна стратегія до 2030 року готувалася робочою групою Кабміну на платформі Центру економічного відновлення. З 22 січня до 10 лютого проходитиме широке обговорення проєкту цього документа.

У заході візьмуть участь представники уряду, Верховної Ради, Офісу Президента та експерти. Тут будуть представлені ключові ідеї Національної економічної стратегії-2030 та шляхи її імплементації.