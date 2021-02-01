Податкова служба у січні забезпечила 33,3 мільярда надходжень до бюджету

У січні 2021 року Державна податкова служба (ДПС) забезпечила надходження до бюджету в розмірі 33,3 млрд грн, що у 1,5 раза більше проти рівня 2020 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДПС.

Так, у січні індикативний план надходжень від ДПС становив 29,9 млрд грн, а фактично надходження сягнули 33,3 млрд грн.

"Порівняно з минулим роком зібрано на 10,9 млрд грн більше, або у 1,5 раза", - заявили у пресслужбі.

При цьому зростання надходжень відбувається порівняно з початком 2020 року, коли економіка та ДПС працювала на повну потужність без карантинних обмежень, прокоментували податківці.

Позитивні тенденції наповнення державного бюджету в ДПС назвали результатом роботи щодо детінізації, розпочатої у травні 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Мінфіну, у 2020 році надходження за платежами, справляння яких контролює Державна податкова служба, становили 507,5 млрд грн, або 110,7%, що на 49,2 млрд грн більше від річного розпису.