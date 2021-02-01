У «Слузі народу» повідомили, коли можна буде говорити про повноцінну податкову реформу

Голова партії, перший заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко поінформував, що політсила працює над нульовою декларацією і ближче до кінця року буде говорити про повноцінну податкову реформу.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Корнієнко розповів на засіданні погоджувальної ради в понеділок.

"Економічні плани нашої партії незмінні - ми працюємо над нульовою декларацією, над податком на виведений капітал і я думаю, що ближче до середини і кінця року ми будемо говорити про податкову реформу повноцінну", - сказав політик.

Він також зазначив, що треба проєктувати нову судову реформу, "яка кудись у правильний бік нас почне рухати".

"Також на порядку денному - реформа соціального захисту, прожиткового мінімуму і всього того, що з цією сферою пов'язано. Звичайно, маємо зберігати те, що є в нас гарні здобутки - підсилювати нашу армію, яка захищає нас в умовах постійної війни з агресором, працювати над великими інфраструктурними національними проєктами, які в цьому році будуть збільшувати і крім "Великого будівництва" буде "Велика реставрація", - розповів Корнієнко.

Крім того, за словами депутата, Верховна Рада має "довести децентралізацію до конституційного стану" - ухвалити зміни до Конституції разом із новим форматом місцевої влади без державних адміністрацій, з префектурами.

"І звичайно, це наш основний напрямок - цифрова держава, держава в смартфоні - реальне звільнення від паперів при спілкуванні з державою, звільнення від чиновників при проходженні процедур", - зазначив Корнієнко.

Коментуючи плани Верховної Ради на п'яту сесію парламенту, Олександр Корнієнко висловив упевненість, що у вівторок парламент затвердить план законодавчих робіт.

Так, серед завдань Ради на п'яту сесію Корнієнко назвав завершення земельної реформи, питання оподаткування грального бізнесу, велику приватизацію, реформу енергоринку.

Крім того, Корнієнко зауважив, що у вівторок парламенту важливо розглянути законопроєкт №4413 щодо усунення колізії в питанні призначення та звільнення членів Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України депутатськими фракціями і групами.