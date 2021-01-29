Держбюджет поки не отримав від грального бізнесу жодних коштів - експерти

Державний бюджет не отримав від легалізованого грального бізнесу поки жодної копійки через систему оподаткування та порядок сертифікації обладнання, залученого у цій сфері.

Про це сьогодні говорили експерти профільного ринку та політологи з питань економіки під час "круглого столу" на тему "Перші підсумки запуску ринку азартних ігор у 2021 році", повідомляє кореспондент Укрінформу.

Голова Всеукраїнського об'єднання роботодавців галузі відпочинку і розваг Ігор Макієвський зазначив, що уже п'ятнадцять учасників подавали свої заявки на ліцензійний конкур, але жодна із них не була розглянута. За його словами, причина банальна: регулятор не знає, чи йому сертифікувати старе обладнання, яким володіють компанії, чи конче вимагати нового, сучасного. На переконання фахівців, положення про технічне забезпечення повинно бути погодженим на законодавчому рівні.

Віцепрезидент Всеукраїнського союзу розвитку букмекерства Михайло Коваль прокоментував ситуацію з оподаткуванням грального бізнесу.

"Є дві практики: загальний податок на прибуток, який складає 18 відсотків – він зберігається; і спеціальний податок для букмекерів, казино – це теж 18 відсотків. Якщо приймуть податкові зміни 27/13Д , то тоді зменшаться податкові ставки і буде легше. Дуже важливо також прибрати податок з гравця. Ми маємо заохотити гравця працювати з локальним оператором", - наголосив він.

За його словами, в Україні ціна ліцензії для букмекерів - найбільша у світі.

"Щоб її збалансувати, варто зменшити авансовий платіж, податок на прибуток", – підкреслив Коваль.

Як повідомлялося, 14 липня 2020 року Верховна рада ухвалила у другому читанні закон про легалізацію грального бізнесу в Україні.