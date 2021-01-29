НБУ вимагає у банків перевіряти осіб, які доставляють документи на списання коштів

Національний банк встановив вимогу для банків, аби ті перевіряли повноваження осіб, які самостійно доставляють документи на примусове списання коштів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Національний банк України встановив вимогу для банків щодо необхідності перевіряти повноваження особи, яка самостійно доставила до банку розрахункові документи на примусове списання чи стягнення коштів з рахунків клієнтів, документів на арешт чи зняття арешту з коштів. Це дасть можливість уникнути випадків прийняття банком вказаних розрахункових документів від осіб, які не мають повноважень на такі дії.

Порядок встановлення повноважень кожен банк самостійно визначатиме у своїх внутрішніх документах. Відповідну вимогу містить постанова правління Національного банку №10 від 28 січня 2021 року “Про внесення змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті”, що набирає чинності з 30 січня 2021 року.

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Як відомо, доставляти до банків документи на примусове списання чи стягнення коштів з рахунків клієнтів, а також на арешт або зняття арешту з коштів на рахунках клієнтів мають повноваження державні та приватні виконавці, представники чи повірені приватного виконавця, слідчі, представники суду тощо.