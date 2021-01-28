НБУ закликає небанківські фінустанови подавати документи у електронній формі

Національний банк закликає небанківські фінансові установи та заявників подавати документи в електронній формі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

«Небанківські фінансові установи та особи, які планують вийти на ринок, можуть подати документи до Національного банку в електронній або в паперовій формі. НБУ закликає подавати документи саме в електронній формі. Адже це зручно та дає можливість уникнути ризиків для вашого здоров’я в умовах поширення COVID-19", - йдеться в повідомленні.

На своєму вебсайті Національний банк запустив оновлену сторінку, де можна дізнатися, як правильно подати документи до Національного банку, в тому числі в електронній формі.

Щоб подати документи в електронній формі потрібно: створити електронний документ або електронну копію документа (відсканувати паперовий документ). Накласти кваліфікований електронний підпис (КЕП) на документ або його копію; завантажити документи та відправити лист на електронну адресу Нацбанку; отримати підтвердження від Національного банку про отримання листа.

Як повідомляв Укрінформ, із 1 липня 2020 року Національний банк став регулятором ринку небанківських фінансових послуг.