За рахунок іпотеки в Україні фінансується менше 5% угод з купівлі житла - Рожкова

За рахунок іпотеки в Україні сьогодні фінансується менше 5% угод з купівлі житла, хоча останні місяці спостерігається збільшення обсягів іпотечного кредитування.

Як передає Укрінформ, про це на своїй сторінці у Фейсбук написала перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова.

"Чи очікувати нам значного зростання іпотечних кредитів завдяки іпотечній програмі уряду? Хоча останні місяці ми дійсно спостерігаємо і постійно говоримо про збільшення обсягів іпотечного кредитування, проте поки що – це «крапля у морі». В Україні співвідношення іпотеки до ВВП – це 0,7%. Не буду навіть порівнювати з розвиненими Францією, Німеччиною, чи Швецією, де цей показник понад 50% ВВП. Ми досі залишаємося позаду всіх наших сусідів. За рахунок іпотеки в Україні сьогодні фінансується менше 5% угод з купівлі житла", - написала Рожкова.

Вона пояснила, що це відбувається тому, що банки неохоче кредитують первинний ринок. Первинка – це менше 20% всіх іпотечних кредитів. Схеми фінансування на первинці є складними та заплутаними, сам ринок – украй непрозорим. Вимог до репутації та фінансової стійкості забудовників практично немає. Права інвесторів постійно порушуються. Строки введення в експлуатацію будинків переносяться, а проекти заморожуються.

По-друге, стягнення застав є довгим та неефективним. У квартирах можуть прописати малолітню дитину, обслуговування кредиту зупинити, і банк залишиться ні з чим. Досі продовжує діяти "іпотечний популізм" у вигляді мораторію на стягнення валютної іпотеки. Поки цей фактор також є стримуючим і відлякує банки від розгортання іпотечного кредитування.

"Отже, дії держави з запуску спеціалізованих програм та компенсації ставок загалом є правильними та конструктивними. Проте ці кроки можуть розчинитися у морі правового хаосу та безладу, який оточує наш ринок нерухомості", - зазначила Рожкова.

Як повідомляв Укрінформ, 27 січня Кабмін підтримав ініціативу Глави держави про доступну іпотеку в межах 7% річних та затвердив Порядок здешевлення для громадян вартості іпотечних кредитів, розроблений Мінфіном. Уряд пропонує іпотечну ставку на рівні 7%, максимальний термін іпотеки - 20 років, мінімальний перший внесок становить 15% від вартості іпотеки. Кредит під 7% обмежений максимальною сумою у 2 млн грн.