Програма «Доступна іпотека»: під 7% і не більше двох мільйонів

Розмір іпотечного кредиту, проценти за яким частково компенсуватиме держава, не перевищить 2 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів із посиланням на затверджений Кабміном 27 січня Порядок здешевлення для громадян вартості іпотечних кредитів.

Зазначається, що нова іпотечна програма передбачає спрощення доступу цільової аудиторії до придбання житла на первинному та вторинному ринку (новобудови).

До осіб, які потребують поліпшення житлових умов, Порядком віднесено мешканців гуртожитків або аварійних будинків, внутрішньо переміщених осіб, науково-педагогічних і медичних працівників, працівників бюджетної сфери та молоді сім’ї.

Кредит під 7% буде обмежений максимальною сумою у 2 млн грн, заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

У міністерстві нагадали, що нова програма «Доступна іпотека» впроваджується через Фонд розвитку підприємництва шляхом внесення змін до урядових постанов від 24 січня 2020 року №28 та №29, відповідно до яких реалізується та фінансується державна програма «Доступні кредити «5-7-9%».

"Мета нової іпотечної ініціативи – це створення можливості для запровадження, реалізації та фінансування програми «Доступна іпотека» через установу, яка вже успішно функціонує. Фонд розвитку підприємництва здатний у найкоротший термін забезпечити реалізацію цієї програми через уповноважені банки. Скористатись новою програмою зможуть громадяни України, які потребують житла, отримавши часткову компенсацію процентів за іпотечними кредитами", - пояснив Марченко.

У Мінфіні додали, що реалізація постанови не передбачає додаткових видатків державного бюджету України, окрім уже передбаченого у 2021 році фінансування програми «Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва» у обсязі 2 млрд грн.

Як повідомляв Укрінформ, за словами Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, уряд пропонує іпотечну ставку на рівні 7%, максимальний термін іпотеки - 20 років, мінімальний перший внесок становить 15% від вартості іпотеки.