Український фонд стартапів профінансував уже 86 проєктів

Український фонд стартапів профінансував уже 86 проєктів

Укрінформ
Український фонд стартапів за час своєї роботи профінансував 86 проєктів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Фонду.

Згідно з інформацією, понад 80 мільйонів гривень надано для грантів на найкращі проєкти. Всього станом на 29 січня подано 2694 заявки.

Як повідомлялося, 5 лютого відбудеться 21-ий Pitch Day, на якому 10 стартапів змагатимуться за отримання грантів розміром 50 000 доларів кожен.

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Український фонд стартапів презентовано у липні 2019 року. 2 грудня 2020 року Фонд почав приймати заявки на отримання грантів.

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