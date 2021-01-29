Український фонд стартапів профінансував уже 86 проєктів

Український фонд стартапів за час своєї роботи профінансував 86 проєктів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Фонду.

Згідно з інформацією, понад 80 мільйонів гривень надано для грантів на найкращі проєкти. Всього станом на 29 січня подано 2694 заявки.

Як повідомлялося, 5 лютого відбудеться 21-ий Pitch Day, на якому 10 стартапів змагатимуться за отримання грантів розміром 50 000 доларів кожен.

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Український фонд стартапів презентовано у липні 2019 року. 2 грудня 2020 року Фонд почав приймати заявки на отримання грантів.