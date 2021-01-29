Законопроєкт, необхідний для реорганізації Укроборонпрому, ухвалили за основу

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №3822 «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності», необхідний для реорганізації Держконцерну "Укроборонпром".

Як передає кореспондент Укрінформу, за відповідне рішення проголосували 227 народних депутатів.

Законопроєктом пропонується визначити особливості правового, економічного та організаційного регулювання перетворення Державного концерну «Укроборонпром» в акціонерне товариство, державних унітарних підприємств, у тому числі казенних підприємств, що входять до складу Укроборонпрому, - у господарські товариства, управління і розпорядження їх майном та спрямований на забезпечення економічної безпеки і захисту інтересів держави.

Документом, зокрема, передбачається врегулювати проведення реформування Концерну та його учасників у три етапи.

Перший етап реформування передбачає підготовку учасників Концерну до реорганізації та перетворення Концерну на акціонерне товариство.

Другий етап реформування передбачає утворення галузевих бізнес-об’єднань (ГБО) в організаційно-правовій формі акціонерних товариств, а також утворення господарських товариств на базі підприємств, включених до складу ДК «Укроборонпром».

Управління корпоративними правами (частками у статутному капіталі) стосовно ГБО здійснюватиме акціонерне товариство, утворене на базі Концерну.

Нормами законопроєкту визначається порядок та особливості утворення господарського товариства в ОПК, обмеження в діяльності підприємства в процесі його припинення шляхом перетворення, порядок формування статутного капіталу господарського товариства та особливості функціонування.

Передбачено також зміну моделі корпоративного управління, зокрема створення наглядової ради. Склад Наглядової ради визначається статутом товариства.

До складу Наглядової ради включаються незалежні члени, кількість яких повинна становити не менше однієї третини членів Наглядової ради.

Передбачасться також спрямування 30% чистого прибутку на виплату дивідендів до Державного бюджету України на підставі рішення Загальних зборів товариства у строк не пізніше 1 вересня року, що настає за звітним.

«З метою забезпечення фінансування процесу реформування проєктом акта передбачається звільнення Концерну та утвореного на його базі акціонерного товариства строком на 3 роки від сплати частини чистого прибутку (дивідендів) до Державного бюджету України з прибутку, який виник в результаті сплати Концерну його учасниками або господарськими товариствами внесків (дивідендів), за умови використання Концерном (акціонерним товариством) цих коштів для поповнення статутних капіталів його учасників з метою забезпечення їх фінансового оздоровлення, погашення їх заборгованостей, розвитку і модернізації виробництва, фінансування науково-технічних розробок, забезпечення їх інноваційної діяльності або забезпечення умов для проведення заходів з їх перетворення на господарські товариства, або спрямування цих коштів до фондів інвестиційного, інноваційного розвитку», - наголошується у пояснювальній записці.

Як повідомлялося, генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв заявляв в інтерв'ю Укрінформу, що передбачається поділ концерну на два холдинги з робочими назвами “Оборонні системи України” і “Аерокосмічні системи України”.

18 лютого 2020 року Рада нацбезпеки та оборони доручила розробити та подати законопроєкти стосовно особливостей перетворення державних унітарних підприємств ОПК на акціонерні товариства.