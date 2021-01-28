Два самодостатні холдинги замінять «Укроборонпром» у результаті реформи

В оборонному держконцерні прогнозують, що відповідний закон буде ухвалено щонайпізніше у квітні

Генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв звернувся до Президента України з проханням визначити законопроєкт «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності» як невідкладний для розгляду у ВР

Про це гендиректор розповів в інтерв'ю Укрінформу

За його словами, законопроєкт №3822 стане фундаментом для запланованих перетворень. Коли замість неефективного в управлінні оборонного «монстра» створять два холдинги з робочими назвами “Оборонні системи України” і “Аерокосмічні системи України”, які займатимуться дослідженнями, розробками, виробництвом та збутом продукції. Перший холдинг об'єднає всі підприємства Концерну, що виробляють озброєння та військову техніку (ОВТ) для потреб армії, а отже, зміцнюють обороноздатність нашої країни, другий – підприємства, які досліджують і розвивають космос та авіацію. І йдеться не просто про фізичний поділ людських ресурсів, майна, технологій, коопераційних і дистрибуційних зв'язків, а про більш глибинне реформування ключової галузі. Особливо для країни, що протистоїть агресії.

«Корпоратизація – частина великої трансформації Укроборонпрому шляхом створення сучасних самодостатніх холдингів з ефективною системою управління. Це дозволить втілювати спільні проєкти з міжнародними партнерами, забезпечувати прозорий трансфер технологій, щоб випускати якісні зразки озброєння, у першу чергу, для ЗСУ. Йдеться також про додаткові можливості із залучення фінансового ресурсу, оздоровлення підприємств, збереження та посилення трудових колективів, розв’язання інших проблем, що накопичувалися роками й десятиліттями», – розповів Гусєв.

Читайте також: Комітет рекомендував Раді ухвалити за основу законопроєкт про реформу Укроборонпрому

За словами глави держконцерну, він звернувся до Президента України з проханням визначити законопроєкт №3822 як невідкладний для розгляду у ВР. «Маємо повну підтримку глави держави, якому, до речі, я вже презентував концепцію реформування та представив дорожню карту її реалізації. Розуміння є і на рівні Уряду, і у профільному комітеті Верховної Ради, який очолює народний депутат Олександр Завітневич.

Під час відвідин Житомирського бронетанкового заводу Олександр Михайлович (Завітневич. – Ред.) підтвердив, що парламент може розглянути цей документ у першому читанні на початку лютого. Це означає, що на остаточне його ухвалення чекатимемо у березні-квітні. Таким чином, вже до середини року поставлене Президентом України завдання із трансформації Держконцерну буде виконано», – запевнив Юрій Гусєв.