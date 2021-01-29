Moneyveo розвиває освітні проєкти

Освітні проєкти є одним з основних пріоритетів fintech-компанії Moneyveo у контексті корпоративної соціальної відповідальності.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі компанії.

«На думку фахівців Gartner, провідної дослідницької і консалтингової компанії у сфері IT, апскілінг співробітників – один із найважливіших трендів, здатних допомогти компаніям виділитися серед конкурентів під час пандемії COVID-19. Ба більше, інвестиції у підвищення загального рівня освіченості – шлях до сталого розвитку всього суспільства. Саме тому освітні проєкти, як внутрішні, так і зовнішні, є одним з основних пріоритетів fintech-компанії Moneyveo у контексті корпоративної соціальної відповідальності», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за 2020 рік компанія відчутно посилила цей напрям.

«Не розвивається співробітник – не розвивається й компанія», – саме такої думки дотримується CEO Group Moneyveo Альона Андронікова.

Так, восени минулого року компанія підписала Меморандум про співпрацю з факультетом інформатики Національного університету «Києво-Могилянська академія». У рамках партнерства експерти Moneyveo розробили та провели для студентів цикл занять з інтернет-маркетингу, який увійшов до сертифікатної програми «Вебдизайн». У ній було об'єднано чотири вибіркові курси факультету (від базового вебпрограмування до UX-дизайну та основ інтернет-маркетингу). Заняття з пошукової оптимізації стали завершальними у цій програмі. Вони дозволили на практиці глибше засвоїти здобуті знання і зрозуміти, як створювати вебресурси, що справді потрібні користувачам. До того ж в рамках цього курсу студенти готували власні проєкти, найкращі з яких отримали від Манівео заслужені 20 000, 30 000 та 50 000 грн, поінформували в пресслужбі fintech-компанії.

«Вже вдруге пройшов спільний з компанією Moneyveo курс “Пошукова оптимізація”. Цього року він вийшов іще глибшим і змістовнішим. Ми ввели розділ по роботі з ідеями і прототипуванням, щоб студенти зрозуміли, як правильно шукати цінність проєкту, формалізувати і валідувати його. 7 експертів Moneyveo на різних етапах долучалися до курсу, щоб розкрити аспекти створення та просування сайтів. А завдяки фінансовій підтримці з боку компанії, студенти могли працювати з платними інструментами. Для багатьох слухачів ці заняття стали плацдармом для втілення перших бізнес-проєктів», – розповів викладач НаУКМА Максим Корнійчук.

У пресслужбі компанії звертають увагу, що Moneyveo долучилась і до підготовки освітньої Програми з підприємницької діяльності для ветеранів АТО/ООС, організованої Київською школою економіки. Фахівці компанії записали для слухачів відеоуроки з онлайн-маркетингу.

Також у 2020 році Moneyveo спільно з Міністерством цифрової трансформації реалізувала два соціальні проєкти всеукраїнського масштабу. Перший з них, освітній серіал «Кіберняні», зосереджений на питаннях кібербезпеки. А наприкінці року вийшов цикл навчальних відео для підприємців «Переведення бізнес-процесів в онлайн». У випусках експерти компанії діляться своїм практичним досвідом щодо ключових інструментів, необхідних для переходу в режим онлайн-роботи, організації бізнес-процесів і завдань процесного управління, формування правил і принципів роботи тощо.

Протягом 2020 року Манівео розвивала і освітні програми для співробітників. У компанії діє власна Академія бізнес-освіти Education Lab, яка проводить курси для штатних працівників. Наразі на платформі втілено вже 40 навчальних модулів, і вона постійно поповнюється новим матеріалом, додали в Moneyveo.

Фото: Moneyveo