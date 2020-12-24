Стипендія від Moneyveo: студентам вручили 100 тисяч за кращі проєкти

Moneyveo провела для студентів “Могилянки” курс на тему “Пошукова оптимізація вебзастосунків”. Цього року в його рамках було реалізовано 15 проєктів, у створенні яких узяли участь 77 студентів.

Автори трьох кращих робіт отримали від компанії разові стипендії на загальну суму 100 000 гривень, повідомили Укрінформу в пресслужбі Moneyveo.

Зазначається, що підтримка обдарованої молоді – ключовий напрям культурно-соціальної програми фінтех-компанії Moneyveo. Вже два роки поспіль лідер ринку мікрокредитування співпрацює з Національним університетом “Києво-Могилянська академія”. Нещодавно, в рамках меморандуму про спільну роботу, компанія провела для студентів-айтішників курс з інтернет-маркетингу, який увійшов до сертифікатної програми «Вебдизайн». Прослухавши дисципліни, студенти мали змогу отримати додаткову спеціалізацію, а за кращі роботи – ще й забрати грошову винагороду. Три команди-переможці отримали у результаті заслужені 20 000, 30 000 та 50 000 грн за свої проєкти.

«Студенти генерували і валідували справжні бізнес-ідеї, досліджували ринки, реалізовували сайти на справжніх комерційних хостингах, мали доступ до платних маркетингових інструментів і ресурсів, керували рекламними бюджетами. Власне, цей курс був не лише про онлайн-маркетинг, але й про лідерство, управління командами та проєктами. На прикладі пошукової оптимізації студенти побачили, як їхні технічні знання поєднуються з бізнес-вимогами», – розповів викладач НаУКМА Максим Корнійчук.

Курс тривав чотири місяці. Роботи студентів оцінювали, аналізуючи виконання практичних завдань, відвідування щотижневих зустрічей із викладачем та розглядаючи фінальні презентації проєктів. Визначення та нагородження переможців відбулося в онлайн-форматі.

«Ми живемо в технологічному світі і маємо навчитися швидко адаптуватися до змін. Щоб досягти успіху, нам треба бути ініціативними, креативними і постійно розвиватися. Ця динаміка закладена і в матеріалах нашого освітнього проєкту для студентів, – підкреслила генеральний директор Moneyveo Альона Андронікова. – До речі, курс з інтернет-маркетингу спрямований на командну роботу. Адже незалежно від того, на якій спеціальності ви навчаєтеся, сьогодні важливо вміти працювати в команді».

Студенти подякували експертам Moneyveo за такий цікавий і насичений курс. Як зазначив один із слухачів, було дуже корисно отримувати інформацію з вуст практиків, які взаємодіяли з тим, про що розповідали.

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“Це дуже класна практична база, яку самостійно у стінах університету нереально отримати. Але завдяки підтримці компанії Moneyveo ми мали таку нагоду”, – поділився враженнями студент курсу Михайло Ставровський.

“Коли я йшла на цей курс, то спочатку дуже сумнівалася у власних силах. Але потім я зустрілася зі своєю командою, з прекрасними експертами з Moneyveo – і зрозуміла, що впораюся. Це був крутий курс, який дав нам нові знання та емоції”, – розповіла студентка Ірина Волошенюк.

Як повідомлялося, фінтех-компанія Moneyveo активно втілює соціально значущі програми. Так, у своїй стратегії корпоративної соціальної відповідальності вона приділяє багато уваги й іншим освітнім проєктам. Зокрема компанія приєдналася до створення онлайн-курсу для українських бійців від Київської школи економіки, запустила освітній серіал “Кіберняні” з Міністерством цифрової трансформації тощо.

Фото з відкритих джерел та Moneyveo